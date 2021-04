Le film Flash commence à tourner à Londres après des années de retard

Production sur Le flash le film a enfin commencé. L’équipe créative est actuellement à Londres, où le tournage est en cours. Ezra Miller, avec les fans de DC, attend depuis des années qu’un film autonome Scarlet Speedster ait lieu. Après ce qui semblait être une éternité dans l’enfer du développement, Andres et Barbara Muschietti ont finalement déchiffré le code pour amener l’histoire sur grand écran. Et d’après le son des choses, le film va couvrir beaucoup de terrain.

Selon un rapport de Deadline sur la société de production Double Dream d’Andres Muschietti, Le flash Le film est «déjà en production à Londres», ce qui confirme apparemment les rapports précédents selon lesquels le film devait commencer à tourner en avril de cette année. La pré-production a été taquinée en février par Barbara Muschietti et il vient d’être révélé que Zack Snyder’s Ligue de justice Le superviseur VFX John « DJ » Desjardin a sauté à bord pour aider à faire Le flash film une réalité. On ne sait actuellement pas si Ben Affleck et Michael Keaton sont sur le plateau pour filmer leurs rôles respectifs de Batman.

Quant à Michael Keaton qui monte officiellement à bord Le flash film, ce n’est pas clair non plus pour le moment. L’acteur a fourni une mise à jour sur son statut de Batman à la fin du mois de mars où il a jeté un doute sur son retour, principalement en raison de la pandémie. Keaton a admis avoir passé beaucoup de temps à examiner la situation du COVID au Royaume-Uni, tout en notant qu’il était occupé à préparer un autre projet qu’il avait en préparation. De toute évidence, Keaton aurait pu simplement jeter les gens dans le but de ne rien gâcher.

Le flash mettra en place le «nouveau statu quo» de DC, qui tentera de nettoyer les choses et de rassembler les projets. Le film est basé sur la bande dessinée The Flashpoint Paradox, qui voit Barry Allen voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée quand il était enfant. Ce faisant, le héros se retrouve dans une réalité alternative où les choses sont beaucoup plus sombres. Bruce Wayne est mort et Thomas Wayne a endossé le rôle de Batman, tandis que les Amazones et les Atlantes sont engagés dans une guerre brutale les uns contre les autres.

Dans d’autres nouvelles impliquant Le flash film, l’acteur de Cyborg Ray Fisher espère toujours qu’il reprendra son rôle. Fisher aurait été expulsé du projet après avoir déclaré publiquement qu’il ne travaillerait jamais avec le président de DC Films, Walter Hamada. Dans une récente interview, Fisher a exprimé son enthousiasme pour l’histoire d’Andres Muschietti, notant que le film a beaucoup plus à voir avec les relations qu’avec les superpuissances. Pour l’instant, il ne semble pas que l’acteur sera inclus quand tout sera dit et fait. Date limite a été le premier à faire rapport sur Le flash début de la production du film à Londres. Les fans de DC pourraient finir par voir des photos de tournage fuir sur les réseaux sociaux dans les prochains jours.

Sujets: Flashpoint, Flash