Le film Flash cible la date de début de la production en avril

En clair, Le flash a eu un voyage difficile vers l’écran. Maintenant, avec le projet enfin réuni sous Il réalisateur Andy Muschietti, les rapports indiquent que le tournage sur Le flash débutera au Royaume-Uni aux Warner Bros. Studios Leavesden le 26 avril. Malgré des restrictions plus strictes au Royaume-Uni, qui ont été mises en place au milieu de la situation mondiale, le rapport indique que la majorité de l’équipage est local dans la région, et que Muschietti et sa sœur et partenaire de production, Barbara Muschietti, sont déjà arrivés en le Royaume-Uni, prêt à apporter Le flash au grand écran.

Depuis la conception, Le flash a été chargé de retards et d’abandons de réalisateurs, donc la nouvelle que le projet est enfin prêt à démarrer devrait plaire aux fans de DC. Le film suivra Ligue de justice L’itération de la star Ezra Miller du Scarlet Speedster, tout en s’inspirant de l’arc de la bande dessinée Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour sauver sa mère.

Cependant, son ingérence dans le temps trouve le Flash émerger dans un univers plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué aux mains du même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale. Cela conduit Thomas Wayne à assumer le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques beaucoup plus violentes.

Curieusement, Michael Keaton et Ben Affleck reprendront le rôle de Homme chauve-souris, les fans se demandant comment les deux versions très différentes du chevalier noir seront prises en compte dans les procédures. Beaucoup ont émis l’hypothèse qu’Affleck mettra le film dans la chronologie d’origine, avec Keaton Homme chauve-souris prenant la place de Thomas Wayne dans l’autre.

Muschietti a depuis décrit le rôle d’Affleck dans l’histoire comme « une partie très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et Affleck’s Wayne apporteront un niveau émotionnel que nous n’avions jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, c’est L’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous deux perdu leur mère à cause du meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’Affleck Batman entre en jeu. «

Aux côtés des deux versions de Homme chauve-souris, des rumeurs persistent selon lesquelles le film mettra également en vedette les goûts de Gal Gadot Wonder Woman, et même ramener des versions antérieures de héros DC tels que Superman revient ‘ Brandon Routh’s Superman, Christian Bale’s Homme chauve-souris, et même introduire des versions de personnages emblématiques qui n’ont jamais été tels que Nicolas Cage comme l’homme d’acier. Bien que tout cela semble complètement ridicule, il convient de garder à l’esprit que cela est très similaire à ce que Marvel semble faire avec les itérations précédentes de leurs personnages alors qu’ils explorent le multivers.

Muschietti a même laissé entendre que certaines de ces rumeurs étaient exactes, taquinant la portée du film lors de l’événement virtuel CCXP de l’année dernière et révélant que Le flash « vous emmènera dans un endroit où l’univers DC n’est pas allé auparavant, donc c’est très excitant. »

Malheureusement, les fans devront attendre un certain temps avant de découvrir exactement ce que cela signifie, avec Le flash prévu pour les écrans le 4 novembre 2022. Cela nous vient grâce à Screen Daily.

Sujets: Flashpoint, Flash