Le film Flash accélère vers le début de la production au début de 2021

Le flash devrait commencer le tournage au début de l’année prochaine. Le projet est en plein développement depuis des années, mais il semble que le studio avance enfin. D’innombrables réalisateurs et scénaristes ont été attachés au film autonome Scarlet Speedster au fil des ans, mais DC et Warner Bros. font confiance au projet très attendu avec IL réalisateur Andrés Muschietti et Oiseaux de proie scénariste Christina Hodson. Les promesses de Muschietti Le flash « vous emmènera dans un endroit où l’univers DC n’est pas allé auparavant » et les fans de DC ont hâte de voir de quoi il fait référence.

Selon des sources proches de Le flash film, la production devrait commencer en avril 2021. On pensait auparavant que la production débuterait en mars, mais il semble que Warner Bros. retienne avant de commencer aux studios Warner Bros. Leavesden en Angleterre. La crise de la santé publique fait toujours rage et certaines régions d’Angleterre sont en train de passer par un autre ordre de rester à la maison, tout comme le sud de la Californie pour le moment. En ce qui concerne la Californie, le département de la santé et le gouverneur exhortent les productions à s’arrêter jusqu’au début de l’année prochaine.

Il n’a pas été confirmé que la crise de santé publique soit le raisonnement derrière le nouveau démarrage de la production pour Le flash. Comme la plupart des productions majeures qui ont eu lieu au cours de la dernière année, le film se déroulera principalement sur des scènes sonores jusqu’à ce qu’il soit sûr de filmer sur place. Bien que peu d’informations sur le prochain film soient disponibles, il semble qu’Andres Muschietti ne plaisantait pas quand il a dit que Le flash ne ressemblera à rien de ce que personne n’a jamais vu.

Au moment d’écrire ces lignes, The Flash devrait toujours sortir le 4 novembre 2022. Ezra Miller, Billy Crudup, Ben Affleck et Michael Keaton sont tous en vedette dans le film. On dit depuis plus d’un an que Ray Fisher reprendra son personnage Cyborg pour le film, mais il semble que l’acteur ait fini de travailler avec le président de DC Films, Walter Hamada. On ne sait pas si le studio remplacera l’acteur Cyborg ou s’il sera complètement exclu du film. Quoi qu’il en soit, les fans sont surtout préoccupés par la façon dont le projet va fonctionner avec deux acteurs différents de Batman attachés.

On pense Le flash s’inspirera de l’arc de bande dessinée The Flashpoint Paradox, qui voit le Scarlet Speedster voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui se traduit par un avenir sombre et sombre. Quant à Ezra Miller, il est récemment revenu dans son costume emblématique pour filmer quelques reprises pour Zack Snyder. Ligue de justice. L’acteur a pu s’occuper des brefs plans tout en travaillant sur Bêtes fantastiques 3 en Angleterre, tandis que Snyder est aux États-Unis. Backstage a été le premier à rendre compte de Le flash enfin début de la production en avril 2021. L’image principale provient de @apexform.

Sujets: Flashpoint, Flash