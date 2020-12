Le film Final Fantasy XV sort en 4K UHD en mars

Final Fantasy les fans ont quelque chose de nouveau à espérer car Kingsglaive fait le saut vers la 4K Ultra HD pour la première fois au début de l’année prochaine.

Kingsglaive, la Final Fantasy XV Le film lié (initialement lancé en 2016) arrivera bientôt au format 4K UHD. Sony a annoncé que l’épopée animée par CG arriverait le 30 mars 2021:

Le royaume magique de Lucis abrite le cristal sacré, et l’empire menaçant de Niflheim est déterminé à le voler. Le roi Régis de Lucis (Sean Bean) commande une force d’élite de soldats appelée Kingsglaive. Utilisant la magie de leur roi, Nyx (Aaron Paul) et ses camarades se battent pour protéger Lucis. Alors que la puissance militaire écrasante de l’empire s’abat, le roi Régis est confronté à un ultimatum impossible: épouser son fils, le prince Noctis, à la princesse Lunafreya de Tenebrae (Lena Headey), captive de Niflheim, et abandonner ses terres au règne de l’empire. . Bien que le roi le concède, il devient clair que l’empire ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs sournois, avec seulement le Kingsglaive se tenant entre eux et la domination du monde. Basé sur le jeu emblématique, qui s’est vendu à près de 9 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement.

MATÉRIAUX BONUS SUR BLU-RAY

A Way with Words: Epic and Intimate Vocals: Aaron Paul, Lena Headey, Sean Bean – avec les cinéastes – révèlent le processus de création de la voix pour ce film

Fit for the Kingsglaive: Building the World: Une exploration en profondeur de l’imagination et de la conception du monde unique de ce film

Pour capturer le Kingsglaive: le processus: explorez le processus complexe de capture des performances physiques au cœur de ce film généré par ordinateur

Musique émotionnelle: Scoring the Kingsglaive: Découvrez la création de la partition vraiment innovante et percutante