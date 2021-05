Le film Final 300 de Zack Snyder a été rejeté par Warner Bros.

Zack Snyder a révélé qu’il y avait en fait un épisode culminant qu’il avait écrit pour conclure le scénario qu’il avait commencé avec le film 300. Le film de 2006 était un film fondateur de carrière pour le réalisateur Zack Snyder, dans lequel ce n’était que sa deuxième fois à la barre. Basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Frank Miller, 300 était une vision fantastique de la bataille des Thermopyles dans les guerres perses. Le film a reçu un accueil mitigé, mais a été un succès commercial et a gagné en popularité auprès du public. Zack Snyder a ensuite continué et réalisé Gardiens et a démarré DC Extended Universe avec Homme d’acier.

En 2014, Zack Snyder a écrit un suivi de 300, intitulé 300: la naissance d’un Empire, qui a servi de suite secondaire à son prédécesseur. Zack a été le producteur du film avec Noam Murro assumant des fonctions de réalisateur. Mais, ces deux films se sont terminés par une fin non concluante. Il s’avère que Zack avait quelque chose en tête pour le trois-quel qui n’a jamais abouti à quoi que ce soit chez Warner Bros.

Dans une interview avec le podcast, Le quatrième mur, Snyder a révélé qu’il avait écrit le troisième film pour accompagner les histoires dont les deux films précédents avaient établi des parallèles; Cependant, il a fini par écrire un film différent, qui n’a pas apaisé les dirigeants de Warner Bros.Snyder a révélé que le troisième film qu’il a écrit a fini par porter sur la relation entre le conquérant Alexander et son partenaire Hephaestion (une intrigue explorée dans Oliver Stone. Alexandre).

«Je ne pouvais tout simplement pas me mettre les dents dessus. Au cours de la pandémie, j’ai eu un accord avec Warner Brothers et j’ai écrit ce qui allait être essentiellement le dernier chapitre de 300. Mais quand je me suis assis pour l’écrire, j’ai en fait écrit un film différent. J’écrivais cette chose à propos d’Alexandre le Grand, et cela s’est transformé en un film sur la relation entre Hephaestion et Alexander. Cela s’est avéré être une histoire d’amour. Donc ça ne correspondait vraiment pas au troisième film. «

Les deux premiers films se sont plongés dans les guerres persanes avec des contes et des événements fictifs intégrés et étaient basés sur le roman graphique de Frank Miller. Les deux films ont mis en place le méchant Xerxès et ont raconté une réitération de deux grands guerriers grecs, qui ont vécu à la même époque et ont participé à des guerres persanes à un certain titre. Cependant, l’histoire d’Alexandre parle d’une époque entièrement différente, distante d’au moins un siècle, qui aurait pu créer des problèmes de continuité pour la garder dans le cadre de la trilogie. Et c’est peut-être pour cela que Warner Bros. a refusé d’aller de l’avant. Cependant, toujours en train de défendre son idée et de fouiller dans son affrontement créatif avec les dirigeants de Warner Bros., Zack Snyder a ajouté:

« [It] est sorti vraiment super; c’est une belle histoire d’amour, vraiment, avec la guerre. J’aimerais le faire, [WB] a dit non … vous savez, ils ne sont pas de grands fans de moi. C’est comme ça. »

Zack a également déclaré au podcast qu’il avait provisoirement intitulé le film 300: Sang et cendres. Le concept de Zack semble bon, mais l’argument de Warner Bros., s’il est le même, ne semble pas invalide. Il est vrai que Zack aurait pu encore jouer une certaine interconnexion pour l’établir comme une conclusion à la trilogie 300; Cependant, il est difficile de séparer deux histoires si loin dans des délais réels. D’un autre côté, la fouille de Zack lors du choc de WB avec lui a également du sens. Son différend avec le studio est une histoire en soi et chacun est conscient de ses ennuis avec le studio lors de la production de Ligue de justice.

Il a récemment déclaré que la façon dont Warner Bros. avait développé « Anti-Snyder » au cours des dernières années et comment ses idées pour DCEU étaient mises de côté depuis son départ de la production originale de Ligue de justice. Il a dit que même développer sa propre version du film après qu’il ait été éclairé en vert était une expérience pénible où il avait l’impression d’être torturé. C’est probablement pourquoi même Snyder quitte le studio et le studio le recule pour sa protestation ouverte contre leurs appels créatifs. Et Netflix a tiré le meilleur parti de ce conflit sans étincelles entre un réalisateur et un studio.

Actuellement, Zack attend la sortie de sa prochaine aventure, Armée des morts, que Netflix a décidé de faire naître dans une franchise, à travers une préquelle, Armée des voleurs, et une série animée, inclinée, Armée des morts: Vegas perdu; qui seraient tous deux produits par Zack Snyder. On dirait que contrairement à DC et Warner Bros., Netflix ne lâchera pas Snyder et ses idées folles aussi facilement.

Le dernier film DCEU de Zack Snyder en tant que réalisateur, Justice League de Zack Snyder est en streaming sur HBO Max, tandis que Army of the Dead sortira le 21 mai sur Netflix. Cette nouvelle provient du podcast The Fourth Wall.

Sujets: 300 3, 300