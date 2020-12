Le film Fantastic Four Marvel officiellement annoncé

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a officiellement révélé que le très attendu Les quatre Fantastiques le film est en développement actif. De plus, il a annoncé que Jon Watts est attaché à la réalisation. C’est une énorme nouvelle pour les fans de bandes dessinées qui attendent depuis des années de voir une version appropriée de l’équipe emblématique sur grand écran sous le parapluie Marvel Cinematic Universe. Feige précédemment tease Les quatre Fantastiques au San Diego Comic-Con 2019, bien qu’il n’ait pas donné plus de détails.

Aucune autre information n’est disponible sur les studios Marvel Les quatre Fantastiques pour le moment, mais Kevin Feige a révélé un nouveau logo élégant qui permet aux fans de savoir que la première famille de Marvel est rentrée à la maison. Quant à cette autre équipe, Feige n’a fait aucune mention de la X Men, qui serait également en développement actif chez Marvel Studios en ce moment. Quoi qu’il en soit, le Les quatre Fantastiques Les nouvelles devraient être plus que suffisantes pour que les fans s’en vont pour le moment, surtout après avoir bien examiné le nouveau logo du prochain film.

Kevin Feige n’a pas non plus révélé de date de sortie pour le prochain Les quatre Fantastiques film, mais on peut supposer qu’il faudra un certain temps avant qu’il ne frappe les salles de cinéma. C’est aussi un mystère de savoir qui jouera dans le film, bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations au fil des ans. Selon certaines rumeurs, John David Washington jouerait Reed Richards, alias Mister Fantastic, sur lequel il a récemment commenté. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait à Kevin Feige s’il était en mesure d’essayer, l’acteur a répondu: « Je dirais: ‘Eh bien, merci de m’avoir invité, merci d’avoir pris cette réunion. Où dois-je signer?' »

John Krasinski est un autre acteur qui aurait joué le rôle de Reed Richards dans Marvel Studios. Les quatre Fantastiques. « J’adorerais le faire. Je pense que faire partie du monde Marvel serait incroyable de toute façon, et le fait que les gens me considèrent même pour ce niveau de rôle serait incroyable », a déclaré Krasinski plus tôt cette année lorsqu’on lui a demandé. sur un rôle potentiel de MCU. « Je n’ai vraiment eu aucune conversation ou je ne sais rien de ce qui se passe avec ça. J’attends les annonces de Kevin sur ce qui se passe avec ça autant que vous. » L’acteur est probablement très enthousiasmé par toutes les annonces qui ont chuté aujourd’hui.

En plus de John Krasinski rejoignant éventuellement les studios Marvel Les quatre Fantastiques, il a également été dit que sa femme, Emily Blunt, pourrait rejoindre le casting. Blunt était à l’origine pour le rôle de Black Widow, mais a dû le transmettre. Maintenant, Krasinski et Blunt sont les principaux choix de fan-casting pour les rôles de Reed Richards et Sue Storm, respectivement. Quant à savoir si tout cela fonctionnera ou non, cela n’est pas clair pour le moment, mais nous devrions l’apprendre très bientôt. Vous pouvez consulter le fonctionnaire Les quatre Fantastiques annonce ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Marvel Studios Compte.

Sujets: Fantastic Four