Le film et l’émission télévisée God of War ne se produisent pas chez Sony en ce moment

Sony a anéanti les espoirs de Dieu de la guerre les fans en confirmant qu’ils ne développent actuellement ni un film ni une émission de télévision basé sur le jeu d’action populaire. Alors qu’un nouveau Dieu de la guerre jeu devrait tomber avant la fin de 2021, il y a eu de nombreuses rumeurs au cours des derniers mois selon lesquelles Sony pourrait être sur le point d’annoncer un film ou une série télévisée connexe, mais un nouvel article du New York Times a confirmé qu’il y a aucun projet de développement du jeu d’une manière ou d’une autre.

L’article, qui se concentre sur les prochaines versions de Sony Pictures, a discuté des adaptations anticipées basées sur les jeux vidéo telles que celles de HBO. Le dernier d’entre nous au long retardé Non affrété film, et c’est l’accent mis récemment par le studio sur la transformation de certaines de ses plus grandes franchises Playstation en offres grand et petit écran qui a conduit beaucoup à spéculer sur le fait que Dieu de la guerre pourrait bien être le prochain sur la liste.

Sans exclure la possibilité d’un avenir lointain, un représentant de Sony a catégoriquement exclu tout projet actuel visant à aller de l’avant avec un transfert à la télévision ou au cinéma pour la série God of War. Bien que ce ne soit peut-être pas une nouvelle que les fans voulaient entendre, cela ne signifie pas que la liste des adaptations de jeu à écran à venir de Sony manque de titres notables. Aussi bien que Le dernier des États-Unis et inexploré, il y a deux autres projets en début de développement au studio avec une série télévisée du Metal tordu série de jeux et un long métrage de Fantôme de Tsushima en route vers la production bientôt.

Avec le récent Sonic l’hérisson film recevant des critiques plus favorables que prévu, et le Combat mortel redémarrer en faisant des affaires raisonnables même avec de nombreux défauts, il est peu probable que Sony va s’asseoir sur l’une de ses propres franchises avec des films basés sur le jeu qui ont une sorte de résurgence et leur studio de cinéma Playstation Productions ayant très peu fait depuis sa création en 2019 . Les jeux vidéo ont servi de base à de nombreux films à succès tels que Resident Evil et ses nombreuses suites et la récente Pikachu film, basé en partie sur la série de jeux Nintendo. Cependant, les dernières décennies nous ont également donné Super Mario Bros, Street Fighter et d’autres qui ont leurs fidèles fidèles, mais dans l’ensemble n’ont pas fourni les grands succès auxquels ils étaient censés.

Des rapports remontant à décembre 2020 ont spéculé sur les titres Playstation qui pourraient bénéficier du traitement cinématographique, avec de nombreuses mentions de Dieu de la guerre parmi eux, et Bloodborne étant un autre titre avec du potentiel. Une grande partie des spéculations sur les jeux de Sony qui pourraient être en développement découlent d’une interview de CNBC avec le président et chef de la direction de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, dans laquelle il a révélé qu’il y avait actuellement 3 films et 7 séries télévisées à différents stades de développement. , mais n’a pas fourni d’informations sur lesquels de leurs titres populaires pourraient être basés, permettant aux fans de se faire leurs propres idées sur les jeux qu’ils aimeraient voir passer au grand écran. Les titres apparaissant sur les listes de fans allaient considérablement de la famille à la famille, Sonique-esque Crash Bandicoot à l’horreur destinée aux adultes Jusqu’à l’aube, et le tireur d’action militaire Killzone quelques-uns de ceux qui ont le potentiel plairont ou dérangent une base de fans en fonction de la qualité de réception des traductions. Cette nouvelle est née à Le New York Times.

