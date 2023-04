Le film et la série d’action en direct Street Fighter sont en préparation

Préparez-vous à crier « Hadouken ! encore une fois, comme une nouvelle adaptation en direct du jeu vidéo emblématique combattant de rue est maintenant en préparation grâce à Legendary Entertainment. Le studio, qui était à l’origine de blockbusters tels que Le Chevalier Noir et Duneont maintenant conclu un accord avec Capcom, la société à l’origine du combattant de rue série, et ont acquis les droits exclusifs de la franchise (via THR). Non seulement un film d’action en direct est maintenant prévu, mais Legendary espère également créer une adaptation de série télévisée du jeu bien-aimé.





Une série de jeux vidéo de combat et d’arcade développés et publiés par Capcom et créés par Takashi Nishiyama et Hiroshi Matsumoto, combattant de rue est l’un des jeux vidéo les plus appréciés et les plus reconnus de tous les temps. Le premier jeu est sorti bien avant 1987, et a depuis illuminé les arcades et les maisons à plusieurs reprises depuis, la franchise engendrant toutes sortes de retombées et de croisements, ainsi que toutes sortes de films d’animation, séries, bandes dessinées. , et à peu près tout ce qui, selon vous, pourrait et devrait être engendré par une propriété aussi populaire.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Mieux connu pour sa vaste gamme de combattants différents, y compris des noms tels que Ryu, Ken, Chung-Li, Major Guile, Zangief, M. Bison et bien d’autres, il y a maintenant eu cinq matchs dans le principal. combattant de rue série de jeux vidéo, avec les années 1991 Combattant de rue II clouer la formule et rester un bon souvenir pour les fans de jeux vidéo du monde entier. Une sixième tranche, Combattant de rue 6devrait débarquer sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC plus tard cette année le 2 juin.

À l’heure actuelle, de plus amples informations sur ce que Legendary Entertainment prévoit de faire avec le film d’action en direct et la série télévisée, et sur la manière dont ils prévoient d’adapter la franchise, sont inconnues. Bien sûr, combattant de rue a déjà été adapté pour le grand écran, et bien qu’il soit maintenant considéré avec affection par certains, nous ne pouvons qu’espérer que cette nouvelle tentative donnera de meilleurs résultats…





Street Fighter a déjà été adapté en live action

Images universelles

Ce ne sera pas la première fois que combattant de rue a été adapté en action réelle. Le jeu vidéo a été présenté sur les écrans avec l’aimable autorisation d’Universal Pictures en 1994 avec Jean-Claude Van Damme et Raul Julia, ainsi que Byron Mann, Damian Chapa, Kylie Minogue, Ming-Na Wen et Wes Studi. Librement (et nous entendons très librement) basé sur le jeu avec lequel il partage son nom, combattant de rue suit le colonel Guile et son combat pour faire tomber l’infâme général M. Bison, un dictateur militaire et chef de file de la drogue qui aspire à conquérir le monde avec une armée de super-soldats génétiques.

Alors que combattant de rue a été un succès au box-office, les efforts n’ont pas été bien accueillis par la critique et le projet est maintenant un exemple de la façon de ne pas adapter un jeu vidéo. Cependant, combattant de rue est devenu une sorte de délice de film B, en grande partie grâce aux décors merveilleusement extravagants du regretté Raul Julia.

Malheureusement, ce n’était pas la dernière tentative mal reçue d’adaptation combattant de rueavec les années 2009 Street Fighter : La Légende de Chun-Li étant en quelque sorte encore pire. En grande partie parce qu’il est si impardonnable d’oublier.

En espérant que Legendary ait quelque chose de bien meilleur en tête.