« Le film est un spectacle » : Mauricio Paniagua donne son avis sur Pipa, le nouveau film de Netflix

Dans Tuyau Mauricio Paniagua joue l’officier Jérez et, dans une interview exclusive avec spoilers, s’est exprimé sur son personnage et son avis sur cette nouvelle création Netflix. Voir!

©NetflixMauricio Paniagua dans Pipe avec Luisana Lopilato

Deux ans après son dernier film, Luisana Lopilato est revenue sur Netflix avec le lancement de Tuyau. Ce film est arrivé sur la plateforme il y a quelques heures à peine et est devenu l’une des productions argentines les plus importantes de la semaine dernière. Bon, le film se termine le drame policier d’après le livre de Florencia Etcheves et contient un message politique faisant le tour du nord de l’Argentine.

Sans doutes, Tuyau C’est un blockbuster de Netflix qui est venu avec de nouvelles perspectives et un changement complet de personnalité de Manuela Pipa Pelari. louisiane lopilato a commencé à jouer ce personnage dans Perte, le premier film de la trilogiepuis continuez sur L’intuition et maintenant il arrive avec cette nouvelle perspective du même papier. Eh bien, dix ans se sont écoulés depuis qu’elle a décidé de s’éloigner de la force et maintenant elle se consacre uniquement à être une mère, jusqu’à ce qu’un meurtre complique sa tranquillité d’esprit.

En effet, après cela, son amour pour la recherche refait surface et il entreprend d’aider les l’officier Jérez, joué par Mauricio Paniagua. L’acteur a fait certains de ses meilleurs travaux avec ce personnage qui est un représentant de la communauté Kolla. Quelque chose qui, sans aucun doute, a été un défi pour lui, mais qu’il a su affronter avec respect devant les indigènes. C’est ainsi qu’il a lui-même raconté son expérience lors de un entretien exclusif avec spoilers.

« Bien que je ne sois pas un Kolla, il y a du respect envers la communauté, envers tous les autochtones, c’est quelque chose que j’ai très présent en moi, c’est quelque chose qui m’accompagne. Je suis super à l’aise, car face à un personnage, on met toujours le respect en premier et c’est la garantie de composer« , il expliqua. Aussi, lors de son entretien avec spoilersIl a tout raconté sur son personnage. « Rufino Jérez est un caporal qui vient d’entrer dans la force, il doit donc payer un forfait», a-t-il commencé par dire.

Plus tard, il a ajouté : «De plus, il a une liaison avec Pipa, avec le personnage de Luisana, qui à mon goût, après avoir vu le film, m’a beaucoup plu car avec très peu de petites choses nous avons réussi à composer cette relation qui n’est pas si explicite.”. Oui pour Mauricio Paniaguala magie de cette relation était grâce à la grande production: « Je pense que le langage cinématographique le permet aussi. Où placent-ils la caméra ou comment décident-ils de la raconter. À mon goût, c’est très réussi, donc je suis heureux de participer à ce film, d’accompagner Luisana et l’ensemble du casting.», a-t-il lâché.

Tel est le cas que Mauricio a précisé, avant spoilersqui est venu à cette histoire « très heureux”. Cependant, pour Paniagua, meilleur de Tuyau c’est ainsi que son intrigue est développée. « Le film est un spectacle, ce que vous voyez est très agréable« , il a déclaré. Et, pour terminer, il a révélé certains détails qui peuvent aider les téléspectateurs lors du visionnage du film. « Le film vous emmène d’un endroit à l’autre, il y a de l’action, il y a du suspense, il y a ce côté western, policier que j’aime beaucoup. De plus, le plus s’ajoute que tout a été tourné dans le nord de l’Argentine« , colline.

