Le film émouvant de Netflix avec un acteur de This Is Us qui est le plus regardé en ce moment

Une figure de la série Star+ joue dans un long métrage romantique qui fait fureur dans le monde entier. Découvrez la recommandation idéale à regarder ce week-end en streaming !

©GettyLe film romantique à voir sur Netflix ce week-end.

Chaque semaine Netflix renouvelle le contenu de ses catalogues en intégrant nouvelles séries et films. Cependant, l’offre peut être si large que seules certaines productions parviennent à concentrer l’attention des utilisateurs et à se positionner parmi les plus vues. C’est le cas d’un film émotionnel mettant en vedette un acteur C’est nous que aujourd’hui mène le classement mondial. C’est la recommandation idéale pour le week-end !

Le long métrage s’intitule Journal de Noël et, bien qu’il ne soit sur la plateforme de streaming que depuis trois jours, il a déjà réussi à attirer tous les regards. En Amérique latine, c’est le film le plus regardé du moment, alors que dans le monde, il occupe la deuxième place, derrière pays du sommeil avec Jason Momoa. Sans aucun doute, c’est un film à ne pas manquer à l’occasion des fêtes si vous n’avez pas beaucoup de temps et que vous cherchez quelque chose d’aussi divertissant que romantique.

Le protagoniste de ce titre n’est autre que Justin Harleyl’artiste qui a su interpréter kevin person dans C’est nous. Si vous avez aimé la série disponible sur Star+, vous trouverez sûrement de nombreux points communs avec Journal de Noël. C’est que, une fois de plus, il revient pour interpréter un homme célèbre qui a quelques affaires de famille à résoudre. Tout cela accompagné d’une femme qui pourrait changer sa vie.

+ Le film avec un acteur de This Is Us qui bat des records sur Netflix

De quoi s’agit-il exactement ? le synopsis de Journal de Noël Expliquer: « Lorsque l’écrivain à succès Jake Turner rentre chez lui pour Noël pour ranger le domaine de sa mère, avec qui il n’avait aucun rapport, il découvre un journal intime. Il contient de nombreux secrets, à la fois du passé de Jake et de Rachel, une jeune femme énigmatique en mission personnelle.”. Et il conclut : «Ensemble, ils se lancent dans un voyage qui les amène à affronter leur passé et à découvrir un avenir totalement inattendu.”.

Sous la direction de Charles Shyeravec un scénario de Rebecca Connor et David Golden, Le journal de Noël est basé sur la Best-seller de Richard Paul Evans. Durant 1 heure et 40 minutes, le film met en scène un casting méconnu mais captivant. Accompagnant Justin Hartley, ils brillent Barrett Doss, Essence Atkins, Bonnie Bedelia et James Remar. Un film aussi romantique qu’optimiste à voir à Noël !

