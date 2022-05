Le film émouvant avec Benedict Cumberbatch et Tom Hardy, incontournable

HBO

Benedict Cumberbatch et Tom Hardy sont au meilleur moment de leur carrière et il y a quelques années, ils ont partagé le casting d’un film émouvant. Découvrez le!

©IMDBStuart : Une vie à l’envers

Aujourd’hui, il est difficile de ne pas tomber sur une image de Benedict Cumberbatchl’acteur qui prête son corps au Sorcier Suprême des Univers cinématographique Marvel dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, un autre des billets de cinéma populaires de la marque. Il a également entendu parler de succès récents avec Le pouvoir du chien où il a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur et le Golden Globe, une carrière qui ne semble pas avoir de plafond !

Pour sa part, Tom Hardy joue également un personnage de merveilleou plutôt deux : Eddie Brock et le symbiote extraterrestre mieux connu sous le nom de Venin. L’acteur a déjà donné vie à ces personnages à deux reprises, s’aventurant ainsi dans le genre super-héros, où il avait déjà incarné le méchant Bane dans Le chevalier noir se lève. Les capacités histrioniques de Hardy sont reconnues dans l’industrie hollywoodienne et il a même été nominé par l’Académie grâce à sa participation à Le revenant.

Une amitié et une histoire uniques

Benedict Cumberbatch et Tom Hardy ils ont partagé un casting dans un film de 2007 produit par HBO et la BBC basé sur de vrais événements. Une histoire d’amitié, avec beaucoup d’émotion, qui expose en même temps la fragilité de la psyché humaine et comment une vie peut se transformer en un monde de violence quand les choses tournent très mal. Au cœur de l’histoire se trouve la relation entre Stuart Shorter et Alexander Marsters.

Alexander est un écrivain qui décide de raconter l’histoire de Stuart, un SDF alcoolique au passé violent. Lorsqu’une amitié insolite naît entre eux, ce n’est qu’une question de temps avant que Marsters ne tente d’écrire sur ce personnage si étranger à sa réalité. Stuart accepte de faire partie du projet à une condition : il racontera son histoire à l’envers pour la rendre plus intéressante. Les braquages, les tentatives de suicide et l’enfermement en institution sont le cadre d’une vie difficile.

Benedict Cumberbatch et Tom Hardy offrent le meilleur de leur répertoire dans ce film de 2007 passionnant et surprenant à la fois. Le titre du film est Stuart : Une vie à l’envers et cela signifiait pour l’interprète de L’origine une nomination aux BAFTA TV Award du meilleur acteur. Cette bande qui a beaucoup compté dans la carrière de ces personnages est là pour que vous puissiez en profiter sur le service de streaming hbo max.

