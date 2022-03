Le film Dungeons & Dragons est Game of Thrones mélangé avec Princess Bride, déclare Chris Pine

Peu de choses ont encore été révélées concernant Paramount Donjons & Dragons redémarrage, mais la star Chris Pine a maintenant présenté peut-être la meilleure comparaison que les fans du légendaire jeu de rôle fantastique sur table pouvaient espérer. Dans une interview avec Collider, Pine a comparé l’adaptation aux deux Jeu des trônes et La princesse à mariermême en ajoutant une pincée de Monty Python et le Saint Graal pour faire bonne mesure.

« Oh mec. Eh bien, ce que je dirai, c’est que nous nous sommes bien amusés à le faire. Il y avait beaucoup de rires. La façon dont je l’ai décrit, c’est comme Game of Thrones mélangé avec une petite Princess Bride, juste un peu de Saint Graal; c’est quelque part dans ce stade. C’est très amusant. Il y a beaucoup de sensations fortes. C’est du pavot, c’est du cœur des années 80, il y a un peu de Goonies là-dedans. Mon personnage, c’est l’ultime organisateur de fêtes. Je pense que ça va être vraiment bien. Je veux dire, qui putain sait, mais je pense que nous avons eu un bon coup et John et John sont des gars tueurs. Ils connaissent la comédie et ils connaissent le cœur et nous avons eu un excellent casting et nous nous sommes bien amusés à le faire. Et c’est tout ce que vous pouvez demander.

Cela ressemble à quelque part entre la complexité sombre et granuleuse de Jeu des trônes et le joyeux film familial qu’est La princesse à marierParamount a trouvé le ton parfait pour son interprétation Donjons et Dragons. Si rien d’autre, Chris Pine a passé un bon moment à faire le film, le décrivant comme « très amusant » et plein de « beaucoup de sensations fortes ». Pine poursuit en décrivant son personnage comme « l’ultime organisateur de fêtes », il n’est donc pas étonnant qu’il se soit tellement amusé.

FILM VIDÉO DU JOUR

Quelque chose qui inquiétera sans aucun doute les fans de Donjons et Dragons, cependant, c’est l’insistance de Pine que le film va être vraiment bon … avant de revenir rapidement en arrière et d’offrir une opinion plus distante du film qu’ils ont fait. Peut-être était-il simplement trop occupé à faire la fête pour remarquer si le Donjons et Dragons le redémarrage est bon ou pas.

Dungeons & Dragons a amassé une distribution A-List aux côtés de Chris Pine





Sorciers de la côte

Basé sur le jeu de rôle du même nom, très apprécié et extrêmement populaire, le Donjons et Dragons le film est en développement depuis 2015. Le projet a finalement fait des progrès majeurs en 2020, apportant Soirée jeu réalisateurs Jonathan Goldstein et John Francis Daley, avec le duo attaché pour écrire et diriger le projet. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la direction du film, le projet a lentement rassemblé un casting impressionnant, Chris Pine étant rejoint par Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Hugh Grant, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Jason Wong, et Daisy Head.





Goldstein et Daley ont depuis offert un aperçu du ton prévu pour l’adaptation, le cinéaste espérant créer un film amusant tout en évitant trop de comédie, « Nous voulons que ce soit amusant. Ce n’est pas une comédie à part entière, mais c’est un film d’action-fantasy avec beaucoup d’éléments comiques et de personnages dans lesquels nous espérons que les gens se lanceront vraiment et apprécieront de regarder leurs aventures. »

Donjons & Dragons devrait sortir en salles aux États-Unis le 3 mars 2023 par Paramount Pictures.





L’homme qui est tombé sur Terre: les 5 premières minutes de la série Sequel publiées par Showtime

Lire la suite





A propos de l’auteur