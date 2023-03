Le film dramatique KOREAN NETFLIX que vous DEVEZ VOIR ce week-end

NETFLIX

Un film sud-coréen Netflix sur un incident terroriste dans un avion figure dans le Top 10 mondial, avec un casting stellaire et beaucoup de drame et de suspense. Découvrez pourquoi vous devez le voir !

© IMDbLe film coréen dramatique qui est un succès sur Netflix.

Le productions sud-coréennes sont devenus le grand pari de Netflix au cours des dernières années. Avec des films, des séries et des émissions de téléréalité, ils ont peu à peu obtenu la reconnaissance méritée dans le catalogue, gagnant le soutien d’utilisateurs du monde entier. Si vous êtes l’un d’entre eux, vous ne pouvez pas manquer un particulier caractéristique dramatique ce qui est idéal à voir pendant le week-end.

Il s’agit de Déclaration d’urgenceun film qui a été traduit en espagnol comme Urgence aéroportée et que -bien qu’il ait eu sa première originale en 2021- il est situé dans le sixième place des plus vues au monde selon le site FlixPatrol. En Amérique latine, par exemple, il occupe la première place du Top 10 et n’a cessé d’attirer de nouveaux téléspectateurs.

Écrit et réalisé par Han Jae-rin, c’est une production adaptée aux personnes de plus de 16 ans puisqu’en plus des scènes de pur drame et de suspense, elle présente également quelques séquences violentes. Avec une extension de 2 heures et 1 minutesc’est un mélodrame qui vous captivera et qui vous laissera sur le bord de votre siège dans le confort de votre maison.

+ Qu’est-ce que l’urgence sur les ondes de Netflix

urgence aéroportée, le film original de Netflix, commence lorsqu’un homme libère un virus maléfique lors d’un vol vers Hawaï. Il s’agit d’un incident terroriste qui se déroule en plein vol, obligeant l’avion à déclarer une situation d’urgence. En ce sens, le reste des passagers est contraint de faire face à un dilemme de vie ou de mort.

Les principaux acteurs comprennent Song Kang-ho comme In-ho, Lee Byung-hun comme Jae-hyuk, Jeon Do-yeon comme Sook-hee et Nam-gil Kim comme Hyun-soo. De même, ils complètent le casting avec leurs performances dans des rôles secondaires Si-wan Yim comme Jin-seok, Kim So-jin comme Hee-jin, Park Hae-joon comme Tae-su, Michael Davis comme James et Seol In-ah comme Lim Tae.-Eun.

