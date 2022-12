Le film dramatique de Netflix avec Elle Fanning basé sur une histoire vraie

Netflix

Elle Fanning est l’une des grandes stars de Netflix. Découvrez le film qui vous rendra émotif.

©IMDBLe film dramatique d’Elle Fanning sur Netflix

Netflix C’est l’une des plateformes les plus importantes du monde du streaming par excellence. Il ne cesse de croître, récoltant un catalogue de films et de séries incomparables qui, comme si cela ne suffisait pas, ont des acteurs de renom dans leur distribution. Parmi eux se trouve elle fanningl’un des artistes les plus reconnus d’Hollywood et qui triomphe chez le géant du streaming en ce moment même.

avec ton film marie shelleyqui a été créée en 2017, Elle Fanning a surpris des milliers de personnes à travers le monde. De plus, malgré les années qui passent, le film continue d’être un succès et de nombreux spectateurs le choisissent. Apprenez tout sur ce drame d’époque basé sur une histoire vraie à ne pas manquer.

Synopsis de Mary Shelley :

Mary Wollstonecraft Godwin est une adolescente rêveuse déterminée à marquer le monde. Élevée dans le Londres du XVIIIe siècle par un philosophe de renom, elle veut changer ce que l’on pense des femmes et un jour tout s’arrange lorsqu’elle rencontre le brillant poète Percy Shelley, avec qui elle entame une histoire d’amour marquée par la passion et la tragédie. De là, elle se transforme et est amenée à écrire son chef-d’œuvre gothique, pour lequel elle restera toujours dans les mémoires : Frankenstein.

Bande-annonce de Mary Shelley :

Distribution de Mary Shelley :

elle fanning

Douglas Booth

Tom Sturridge

Bel-Powley

stephen dillane

Ben Hardy

maisie williams

Joanne Froggatt

Derek Riddell

Hugh O’Conor

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?