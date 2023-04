Le film douloureux avec DIANE LANE qui est le PLUS VU aujourd’hui sur NETFLIX

in

Netflix

La bande est basée sur un best-seller.

©IMDBDiane Lane joue dans l’un des derniers tubes de Netflix

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une sortie récente en salles, nous parlerons d’une sortie en Netflix que, quelques jours après avoir atteint le catalogue, Il fait déjà partie des contenus les plus regardés et est le film dramatique basé sur un livre le plus regardé à l’heure actuelle.

Il s’agit de Laisse le aller (Un de nous), ongle film avec Diane Lane (Infidélité, Sous le soleil de Toscane) et Kévin Costner (Le garde du corps, pierre jaune). D’après le site Patrouille Flix, le film est dans le top 10 des plus visionnés sur Netflix et est actuellement le film basé sur un livre le plus visionné.

synopsis officiel de laisse le partir (Laisse le aller): « Lorsque leur fils meurt et que leur belle-fille se remarie avec un homme violent, un couple de personnes âgées est déterminé à sauver leur petit-fils de sa puissante nouvelle famille.« .

+ Sur quel livre Dejalo Go, le succès de Netflix, était-il basé ?

Le film est basé sur l’un des succès du New York Times, un roman du même nom de Larry Watsonl’auteur de Montana 1948qui présente un drame américain qui dépeint l’amour familial et ses conséquences inattendues. Dans le roman et dans le film, Margaret (Diane) fera tout ce qui est en son pouvoir pour reconquérir son petit-fils, la seule personne au monde qui garde vivante la mémoire de son fils.

Laisse le aller met en vedette Diane Lane, nominée aux Oscars, et Kévin Costner, lauréat d’un Oscar, donc l’histoire et les performances ont ravi Netflix. Le casting est complété par Jeffrey Donovan, Est-ce que la Bretagne, Lesley Manville, charretier kayli et Bradley Stryker.

