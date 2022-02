Le film Disney+ qui a surpassé les séries Netflix aux États-Unis selon Nielsen

in

Un nouveau rapport Nielsen a émergé montrant que la plateforme de Mickey Mouse a pris le trône aux États-Unis. Découvrez le récent rapport !

© GettyLe film Disney+ qui a surpassé les séries Netflix aux États-Unis selon Nielsen.

Récemment, le service de streaming Netflix Il a surmonté la concurrence de belle manière au point de laisser derrière lui des productions qui avaient un certain engouement, mais ses productions ont toujours été plus fortes dans la considération du grand public. Cependant, cette tendance s’est complètement inversée et une autre plateforme a pris le trône aux États-Unis.

Nous le savons grâce à une nouvelle mise à jour du compteur d’audience nielsonqui se chargent de publier semaine par semaine les chiffres des téléspectateurs américains à la télévision et en streaming Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu TV Oui AppleTV+. Comme ces marques ne publient pas les chiffres quotidiennement, les données suivantes arrivent avec près d’un mois de retard.

+ Le film qui a surpassé la série Netflix

Selon nielson, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 10 et du 16 janvier de cette année était Charme avec 1,488 million de minutes jouées. De cette façon, le film d’animation que vous pouvez regarder sur la plateforme Disney+ a conquis le public américain avec une histoire qui englobe la culture colombienne comme rarement vu. La reconnaissance ne culmine pas à cet exploit, puisqu’elle a récemment été nominée aux Oscars 2022 dans deux catégories.

La bizarrerie était qu’un contenu de Netflix n’a pas été positionné en tête du classement, mais ils occupent la deuxième place avec cobra kai, totalisant 1 038 millions de minutes regardées. La quatrième saison de la série est arrivée fin 2021 et est restée avec de bons chiffres de popularité, mais la réalité montre qu’elle n’a pas eu une fureur similaire à celle du troisième opus.

Première vidéo monte sur le podium avec le nouveau film Hôtel Transylvanie : Transformania, atteignant 823 millions de minutes. Le reste du Top 10 de la semaine mentionnée est complété par : NCIS (711M), cocomelon (707M), Esprits criminels (687M), applaudir (629M), Le sorceleur (624M), Reste proche (558M) et Effronté (531M).

