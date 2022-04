Le film Disney+ qui a atteint le record d’audience et détrôné Netflix aux États-Unis selon Nielsen

Disney+

Une première de la plate-forme a dépassé toutes les séries Netflix et nous vous disons ici avec les données officielles proposées par Nielsen. Ne le manquez pas!

© GettyLe film Disney+ qui a atteint le record d’audience et détrôné Netflix aux États-Unis selon Nielsen.

L’une des tendances qui ont été marquées ces dernières années, avec l’avancement des services de streaming dans le monde, est que Netflix restez au top en ayant le plus d’abonnés. Cependant, il y a eu des cas où ses concurrents ont dépassé sa popularité et ont obtenu de meilleures performances, comme cela vient de se produire aux États-Unis avec Disney+.

Semaine après semaine, le compteur d’audience nielson est responsable de la publication des données sur les téléspectateurs américains et les utilisateurs de la plateforme sur son site Web Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ et Hulu TV. Nous devons également préciser que le prochain rapport arrive avec près d’un mois de retard, car les entreprises ne montrent généralement pas les résultats exacts.

+ Le film Disney + qui a dépassé Netflix aux États-Unis

Selon la mise à jour hebdomadaire de Nielsen, le plus regardé aux États-Unis entre le 7 et le 13 mars de cette année était le film Rapporterde Disney+, avec un total de 1,701 million de minutes jouées. Cela montre clairement que la dernière version de Pixar Studios a attiré l’attention du public dans le pays, surtout le contenu actuellement proposé par Netflix.

Le film d’animation a été ajouté au catalogue le 11 mars, nous voyons donc ici les chiffres pour seulement deux jours, donc le nombre devrait être plus élevé la semaine prochaine. Dirigée par Dôme Shil’intrigue suit mei leeune jeune fille de 13 ans étrange mais sûre d’elle, déchirée entre rester la fille obéissante que sa mère veut qu’elle soit et le chaos de l’adolescence.

Comme nous l’avons souligné, Netflix a perdu la tête du classement du public américain, mais a tout de même fait suffisamment de mérite pour que la plupart des titres de la liste soient diffusés en continu. Le Top 10 de la semaine se complète avec : The Last Kingdom (1 423 M), Pieces of Her (1 415 M), The Adam Project (1 360 M), Inventing Anna (812 M), Good Girls (790 M), Encanto (783 M), The Marvelous Mrs. Maisel ( 702M), L’amour est aveugle (689M) Oui NCIS (678M).

