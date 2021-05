Le film d’horreur thaïlandais attendu depuis longtemps The Covenant obtient une nouvelle bande-annonce officielle cauchemardesque

Quand une personne pense à l’horreur de l’Extrême-Orient, on vous pardonne de penser immédiatement à l’horreur japonaise ou bien sûr à l’explosion de films coréens de premier ordre. Toute noix d’horreur digne de ce nom listera immédiatement les infâmes L’anneau franchise ou le souvent louéTrois extrêmestrilogie de contes troublants du réalisateur hongkongais Fruit Chan, du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook et du réalisateur japonais Takashi Miike; chacun d’eux a réalisé un épisode de ladite trilogie.

Une bande-annonce du film d’horreur thaïlandais de 2015 The Covenant (à ne pas confondre avec le film hollywoodien de 2006 du même nom – mais si Sebastian Stan est votre truc, je suppose que vous pourriez y jeter un coup d’œil) a récemment émergé, avec des scènes sincèrement effrayantes, avec le genre de goules cauchemardesques qui pourraient même faire réfléchir Guillermo del Toro.

Le film, qui a été tourné sous le titre original de Exécutez Phee, Suit l’histoire d’une jeune femme possédée (il y a un fruit fantôme bas) de la capacité de sentir les fantômes. Certainement une nouvelle approche de la détection des spectres, bien que j’espère pour ma part qu’une version occidentale n’inclut pas le slogan «Je sens les morts».

Manque juste l’anneau (encore une fois, sans jeu de mots) d’autres slogans plus mémorables. Notre héroïne dans ce cas découvre que son internat recèle de sombres secrets. Bien sûr, lesdits secrets devront absolument être de la variété horrible et salissante des pantalons; Je veux dire, avouons-le – qui voudrait regarder un film sur une alliance régulière et complètement saine d’esprit?

Notre personnage olfactif affligé ne sera pas seul dans son enquête sur le sombre passé de l’internat. Elle est rejointe par un compagnon mort plutôt vêtu pour l’aider à aller au fond des horreurs qui habitent le Covenant. Les bons fantômes, apparemment, portent toujours des costumes / uniformes scolaires.

Bien que le crochet de sentir les morts soit certainement nouveau, la bande-annonce évoque définitivement des sentiments de nostalgie pour ces films d’horreur du début des années 2000. Pour ma part, je pensais très certainement à Treize fantômes ou même les nuances du remake de 1999 de La maison sur la colline hantée.

Vous ne devez pas chercher plus loin que certaines des horreurs présentées dans la bande-annonce de L’Alliance: Un visage fondant avec un globe oculaire gluant délicieusement viscéral. Une créature avec un visage entièrement fait de globes oculaires, un esprit (sans doute malveillant) si mâché et écrasé, que vous pouvez voir à travers l’arrière de sa tête. Un suicide par balle, peut-être?

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle (que ce soit aux États-Unis ou en Europe) pour que les fans d’horreur épinglent leur calendrier, mais c’est certainement une date à surveiller (fondante, pleine face ou autre). La Thaïlande a tranquillement mis en place une solide écurie de films d’horreur, à l’ombre des studios japonais et coréens les plus reconnus. Plus d’horreur d’Extrême-Orient n’est jamais une mauvaise chose du tout.