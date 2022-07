Le film d’horreur qui a battu Thor : Love and Thunder au box-office

merveille

La comédie d’action Thor : Love and Thunder a finalement été détrônée comme la plus regardée en Amérique du Nord alors qu’elle poursuit son rythme soutenu à travers le monde.

©IMDBThor : Amour et tonnerre

Thor : Amour et tonnerre suit la même ligne que son prédécesseur ragnarok en termes de comédie mais dans ce cas introduit un nouveau méchant au Univers cinématographique Marvel avec Gorr The God Butcher, un personnage qui a tout perdu et a juré de se venger des dieux en les éliminant avec le Necrosword. Ce sera à Odinson et son équipe de Valkyrie, Korg et Mighty Thor de stopper cette menace.

Le film réalisé par Taika Waititi Il a un taux d’acceptation de 67% des spécialistes sur le Web Rotten Tomatoes. Quant au box-office, le film a chuté de la première place aux États-Unis après avoir mené pendant deux semaines consécutives. l’aventure de merveille il a levé 22,1 millions de dollars (53% de moins), ce qui représente un total de 276,2 millions de dollars collectés dans ce pays.

Thor : Amour et tonnerre il a atteint 598 millions de dollars levés dans le monde, ce qui signifie qu’il est sur le point de dépasser les 600 millions de cette monnaie. C’est encore loin des chiffres ragnarok qui a atteint 853 millions de dollars dans le monde. La vérité est que la quatrième entrée du Dieu du tonnerre a déjà dépassé le film original de 2011 (335 millions de dollars) Thor, un monde sombre (446 millions de dollars).

Une histoire d’horreur a réussi à surpasser Thor

L’analyse du box-office nous oblige à mettre en évidence le passage du thriller de science-fiction de jordan peele titré Nan, qui a mené le box-office avec un solide chiffre d’affaires de 44 millions de dollars. Cela marque un bon début étant donné qu’il s’agit d’un film d’horreur classé R, ce qui signifie qu’il ne peut pas être visionné aux États-Unis par une personne de moins de 17 ans.

Il y avait des attentes avec le nouveau poste de directeur de Sortez Oui Nous, deux films qui ont connu un grand succès dans le passé, atteignant 255 millions de recettes chacun au box-office mondial. De quoi s’agit-il Nan? L’intrigue tourne autour de deux frères qui vivent en Californie et tentent d’obtenir la preuve de l’existence d’un OVNI en vidéo.

Nan Il a une note élevée de la part des critiques sur Rotten Tomatoes qui lui attribuent un solide 83% et le consensus dit qu’il est « Admirable par son originalité et son ambition, même lorsque son envergure dépasse son entendement, Nope ajoute le spectacle de Spielberg à l’arsenal grandissant de Jordan Peele ». De son côté, le score public sur le même site s’élève à 71%.

Le film met en vedette Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Michael Wincott, Steven Yeun, Wren Schmidt, Keith David, Devon Graye, Terry Notary, Barbie Ferreira, Donna Mills, Oz Perkins, Eddie Jemison, Jacob Kim, Sophia Coto, Jennifer Lafleur. , Andrew Patrick Ralston et Lincoln Lambert entre autres.

