Le film d’horreur préféré du réalisateur de Coco

Curiosités

La personne responsable de la réalisation de l’une des productions Pixar les plus importantes de ces dernières années a publié un message dans lequel il a félicité les personnes impliquées.

©IMDBLee Unkrich était chargé de diriger Coco.

Bien qu’il ait fait carrière au sein de l’un des plus importants studios d’animation pour toute la famille de l’histoire en tant que Pixar, Lee Unkrich il n’échappe pas aux films de genres si étrangers au monde dans lequel il évolue habituellement. La personne en charge de films comme Noix de coco, histoire de jouet 2 Oui Toy Story 3 révélé dans ses réseaux une apparente dévotion au cinéma de la terreurau point d’en avoir mis en avant une qu’il semble beaucoup aimer.

Dans un post récent publié sur son compte officiel de Twitter, Unkrich dit quel est le film qu’il a vu ces jours-ci, pour lequel il a décidé de saluer et de féliciter deux des personnes impliquées dans son tournage. On parle de L’orphelinatl’un des films les plus importants du cinéma espagnol de ces dernières années, réalisé par J. Bayonne et cela l’a aidé à se faire un nom dans l’industrie et à avoir un projet aussi important que Le Seigneur des Anneaux sous sa responsabilité.

L’Orphelinat est un film mettant en vedette Roue de Bethléem où il entre sur la peau de Laura, une femme qui décide d’acheter le foyer pour enfants dans lequel elle a grandi lorsqu’elle était enfant et d’en faire un lieu pour les enfants souffrant de différents handicaps. Cependant, la mystérieuse disparition de son propre fils va tout faire échouer et elle va se retrouver plongée dans un terrible cauchemar.

« Chaque fois que je vois L’orphelinat de J. Bayona et Guillermo del Toro Je l’aime plus »a écrit Unkrich dans son message sur Twitter. « C’est effrayant, profondément tragique et d’une beauté envoûtante. Un chef-d’œuvre étrange qui vous effrayera et vous fera pleurer. Vérifiez-le si vous ne l’avez pas déjà fait. », a condamné le directeur. Sa publication était accompagnée d’une image du garçon sombre avec le masque qui a fait tant peur depuis sa première en 2008.

quand arrive le seigneur des anneaux

Cette année, nous verrons à nouveau un grand projet espagnol J. Bayonnede la main de Amazon Prime Vidéo. Après une longue attente, la première saison de la série va sortir. Le Seigneur des Anneaux. Cette production arrivera le 2 septembre, coûtera près de 1 000 millions de dollars et se déroulera des années avant les événements qui ont conduit Frodon et tout La communauté de l’anneauqui ont été vus dans la trilogie cinématographique de Pierre Jackson.

