Le film d’horreur nordique à ne pas manquer

L’année dernière, il y a eu de grosses productions d’horreur qui sont venues des deux intégrer que par des moyens moins connus. Il suffit de penser à quels ont été les lancements de Malin à partir de James wan, La Conjuration 3 (avec Blême en tant que producteur) ou La maison noire, pour comprendre de quoi on parle. Comme si cela ne suffisait pas, le petit écran avait également de grands exposants, avec des séries telles que Messe de minuit, Eux Oui Pays de Lovecraft.

Si vous avez déjà vu toutes ces productions et cherchez une alternative, le cinéma norvégien est la solution. Eskil vogt sort son deuxième film en tant que réalisateur avec des résultats étonnants. Dans Tomates pourries Il a un taux d’approbation de 100% (avec seulement 10 avis) et, même s’il est juste de dire que ce n’est pas un travail parfait, c’est l’un de ceux qui méritent d’être vus. Surtout pour ceux qui aiment les thrillers psychologiques.

Il s’agit de Les innocents, une production qui a été lancée en 2021 et qui n’a toujours pas de date de sortie en Amérique latine et on ne sait pas quelle plateforme pourra la mettre dans son catalogue, mais elle est facilement disponible à regarder en ligne. L’histoire se déroule en été dans une ville boisée de Norvège, où un couple emménage avec leurs deux filles, dont l’une est atteinte du spectre autistique et a complètement perdu la capacité de communiquer. Le plus jeune des deux partira à la recherche d’amis et rencontrera Ben, un garçon étrange qui semble avoir des pouvoirs télékinésiques qu’il aime montrer.

A partir de ce moment où les enfants se croisent, le niveau de fantaisie va augmenter, ainsi que la noirceur de cette histoire peu adaptée aux personnes impressionnables. Pour les amoureux des animaux, il y aura des moments très inconfortables et douloureux, tout au long d’une histoire qui sans avoir recours à des frayeurs (en fait, il n’y a pas de frayeurs, encore moins de jumpscares) vous aura la chair de poule, tout en mettant sur la table le débat autour de la morale, du mal et de l’éducation des plus jeunes.

L’horreur nordique sur Netflix

Si vous préférez attendre qu’une plateforme soit disponible Les innocents, vous pouvez recourir à Netflix où ils ont tendance à mettre en ligne plusieurs productions d’origine nordique. L’un de ceux qui sont arrivés ces dernières années était la mini-série Équinoxe, centré sur la mystérieuse disparition d’un bus plein d’étudiants, qui reste pendant des années sans progrès et qui commencera à être démasqué petit à petit lorsque la sœur d’une des jeunes femmes disparues est surprise par un appel anonyme à l’émission de radio qui elle dirige. Folk horreur du bien en seulement 6 épisodes que vous pouvez voir en un week-end.

