Le film d’horreur le plus sinistre de Jordan Peele ? Tout ce que nous savons sur votre nouveau projet

Premières

Le réalisateur qui a remporté l’Oscar pour le scénario de Sortir il est prêt pour ce qui sera son troisième film. La dernière fois qu’il a présenté un projet sur grand écran, c’était en 2019, avec Nous.

© GettyCombattez avec votre Oscar pour le scénario de Get out.

Depuis que Jordan Peel Il se présentait comme un réalisateur d’horreur, ses films faisaient toujours parler. Spécialement Sortir lui a valu le respect de tous et a même obtenu un oscar pour le scénario, grâce à l’habileté avec laquelle il a combiné la critique sociale avec certains éléments qui caractérisent le genre. Cette bande a été suivie Nous, qui est arrivé en 2019 et bien qu’il n’ait pas eu la même approbation, c’est une production qui vaut le détour et qui a même des séquences qui provoquent encore plus d’impact et de peur que son premier long métrage.

À présent, Peler Il se prépare pour sa troisième histoire sur grand écran, dont presque tout est gardé secret mais dont on sait qu’elle sortira en salles le 22 juillet. Il s’agit de non, un titre qui a été révélé avec son affiche il y a six mois où le réalisateur n’accompagnait la publication qu’avec un emoji d’un nuage comme celui vu dans l’image promotionnelle. De là, des spéculations sont nées sur cette histoire qui a conclu son tournage début décembre.

On pense que l’histoire pourrait être centrée sur une invasion extraterrestre quelconque. Cela pourrait être confirmé sous peu, car grâce au fait que la photographie principale était déjà terminée, ils pourraient sortir le premier teaser promotionnel de cette histoire. Dans ce contexte, la présence de Hoyte van Hoytema, un directeur de la photographie expérimenté qui a travaillé avec des personnalités telles que Christophe Nolan Oui Spike jonze, et ça promet beaucoup.

Le casting principal a été confirmé et aura Daniel Kaluuya retourner travailler avec Peler après que Sortir. De plus, il sera Kéké palmer, qui serait l’antagoniste de l’histoire. Le chiffre de steven yeun, récemment nominé pour oscar pour son travail dans Minari, ainsi que l’ajout d’interprètes comme Barbie Ferrereira, Brandon Perea et Michael Wincott.

La terreur arrive-t-elle à Marvel ?

2022 aura deux grands lancements qui promettent beaucoup pour les fans du Univers cinématographique Marvel ceux qui aiment aussi la terreur. Ce sont deux productions qui pourraient introduire des éléments du genre dans la saga et générer de grandes attentes. D’une part, le film le plus évident avec une chance de le faire est Morbius, qui abordera le sujet du vampirisme dans la franchise. D’autre part, vous pouvez parler de Docteur étrange 2, ce qui est un cas particulier puisque le ton a fait le réalisateur d’origine, Scott derrickson, faites un pas de côté. Sa place a été prise par Sam Raimi qui a récemment été mentionné dans les réseaux pour la façon dont il a inclus des clins d’œil à la terreur avec les scènes du docteur Octopus dans Spiderman 2.

