Le film d’horreur inconnu qui fait fureur sur Netflix cette semaine

Le service de diffusion en continu Netflix Il a plusieurs titres de films et de télévision dans son catalogue, dont la plupart sont des productions originales de la plateforme, mais il acquiert également des contenus tiers et les ajoute à sa bibliothèque, où ils gagnent en popularité. C’est le cas de Ruisseau de la rouille, un film d’horreur qui est parmi les plus vues au monde.

Qu’est-ce que Rust Creek? Résumé officiel : « Sawyer est une jeune étudiante prometteuse qui se perd alors qu’elle se rend à un entretien d’embauche. Avant qu’elle ne s’en rende compte, elle se retrouve perdue au milieu d’une gigantesque forêt du Kentucky. Comme si cela ne suffisait pas, sa chance empire quand un groupe de malfaiteurs qui se cache dans la forêt remarque la présence de la jeune femme. L’apparition d’un étrange homme solitaire devient son seul allié pour éviter de tomber dans les griffes du groupe de hors-la-loi… et pour sortir vivant de la forêt « . (Cinéma affinité)

Le film qui a aussi des genres tels que le suspense et le drame est réalisé par Jen McGowan et mettant en vedette Hermione Corfield, Denise Dal Vera, Jeremy Glazer, Laura Guzman, Micah Hauptman, Daniel R. Hill, John Marshall Jones, Jake Kidwell, Sean O’Bryan, Jay Paulson et Virginia Schneider. Il a été créé en 2019 et dure 108 minutes.

Quant à la critique, elle fait partie de ces cas où le public a désapprouvé, mais a eu l’approbation de la presse spécialisée. Plusieurs grands médias ont levé le pouce, comme The Hollywood Reporter : « Une histoire rurale modeste mais absorbante », vautour « Elle est oppressante sans punir le spectateur. Son sens de l’humour est surprenant. » et collisionneur : « C’est un ajout unique et digne au genre ».







Actuellement est à la 5ème place des productions Netflix les plus regardées dans le monde, et accompagne le genre avec la sortie de la trilogie La rue de la terreur. Ruisseau de la rouille Il vit ses meilleurs jours grâce à la plateforme, comme cela s’est produit avec Mortal Machines, Silver Skates et Igor Grom contre Doctor Plague.