Le film d’horreur étouffant à voir sur Prime Video

Pour les amateurs de thrillers psychologiques, nous avons une proposition avec des éléments surnaturels qui ne vous laisseront peut-être pas dormir paisiblement.

©IMDBLe film date de 2019.

amoureux de la terreur peut trouver dans Amazon Prime Vidéo une proposition très intéressante qui les mettra mal à l’aise et, parfois, se sentira étouffé. Nous parlons d’un projet qui a été créé en 2019 et qui dure un peu plus d’une heure et demie, caractérisé par un rythme assez lent de l’histoire qui vous laissera longtemps à penser à sa fin. Car s’il faut vous mettre en garde sur une chose, c’est que le film que nous vous conseillerons ne sera pas facile à digérer.

On parle de vivariumun film mettant en vedette Jesse Eisenberg (réseau social) et Imogen Poots (le père)centré sur un couple à la recherche d’une maison pour commencer à vivre ensemble, qui entre par hasard dans un lieu mystérieux responsable d’un homme très particulier nommé Martin. Après une courte conversation, Martin les convaincra d’aller voir l’une des nombreuses constructions qui sont proposées dans Là-bas, sous promesse que vous aimerez emménager. Mais lorsqu’ils y arriveront, ils perdront non seulement de vue le vendeur mais aussi la sortie.

Si quelque chose a vivarium C’est une superbe photographie et une conception de production étonnante qui fait que la sensation d’étouffement que les protagonistes de l’histoire ressentent est transférée au spectateur à tout moment. Les séquences sont longues, longues et parfois répétitives, comme les jours de Gemma (Poots) et Tom (Eisenberg) qu’ils passeront par toutes les étapes qui iront de la peur, à la frustration ou au désespoir, une fois qu’ils y seront piégés.

A tout cela, il faut ajouter l’apparition d’un quatrième personnage, qui rejoindra l’histoire de vivarium une fois que les protagonistes sont pris dans Là-bas. Il s’agit d’un bébé qui apparaît dans une boîte, qui finit par être confiée à ces deux jeunes gens qui ne comprennent pas très bien comment se lier avec lui et qui feront tout leur possible pour le déchiffrer, puisqu’ils croient qu’il contient la clé pour pouvoir retourner à leur vie.

+Où voir Vivarium en Espagne

Nous devons vous rappeler qu’au cas où vous voudriez voir vivarium dans Amazon Prime Vidéo, vous devez être basé en Amérique latine. Mais si vous nous lisez depuis l’Espagne, ne désespérez pas, car il existe une alternative très accessible qui vous permettra de profiter de ce thriller psychologique réalisé par Lorcan Finnegan. Il suffit d’avoir un compte hbo maxservice de diffusion qui est disponible dans le pays européen depuis le 26 octobre dernier.

