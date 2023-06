Le film d’horreur dérangeant qui compte parmi les plus regardés sur HBO Max

HBO Max

Nous vous disons tout sur le film d’horreur qui grimpe des positions au sein de l’intéressant catalogue HBO Max. Promesse effrayante !



HBO Max Il est reconnu comme l’une des plateformes de streaming les plus populaires et son contenu a certainement un impact important sur le public du monde entier. C’est le cas d’un film d’horreur qui figure parmi les plus visionnés du catalogue de ce service et qui a le potentiel de déranger ceux qui prennent le temps de regarder le film qui en Tomates pourries il a un solide 84% de spécialistes tandis que le grand public lui a donné 76% sur ce site Web.

On parle de le mal mort ressuscitele film réalisé par Lee Croninqui a une histoire troublante où une femme rend visite à sa sœur aînée qui élève trois enfants mais tout devient incontrôlable une fois qu’ils trouvent un livre mystérieux avec le pouvoir de pousser tous ceux qui le lisent vers le plus sombre alors les choses deviennent très moche pour ces sœurs.

le synopsis de le mal mort ressuscite dit: « Déplaçant l’action hors des bois et dans la ville, Evil Dead Rise raconte une histoire tordue de deux sœurs séparées, interprétées par Sutherland et Sullivan, dont la réunion est interrompue par la montée de démons qui veulent de la viande, les poussant dans un monde primitif et une bataille pour la survie alors qu’ils affrontent la version la plus cauchemardesque de la famille imaginable. ».

Un film dérangeant qui gagne le public

le mal mort ressuscite gagne des places dans le catalogue de HBO Maxoù il est à ce jour le deuxième film le plus regardé sur le service, derrière Shazam ! Fureur des Dieuxvous pouvez donc choisir l’alternative la plus grossière du podium de cette plateforme et risquer l’une des frayeurs les plus impressionnantes que le cinéma ait offertes ces derniers temps en regardant la cassette de Cronin.

Le film met en vedette Lily Sullivan comme Beth, Mirabai Pease comme Teresa, Alyssa Sutherland comme Ellie, Richard Crouchley comme Caleb, Anna-Maree Thomas comme Jessica, Noah Paul comme Bruce, Gabrielle Echols comme Bridget, Morgan Davies comme Danny, Nell Fisher comme Kassie, Billy Reynolds-McCarthy comme Jake, Tai Wano comme Scott, Jayden Daniels comme Gabriel et Mark Mitchinson comme M. Fonda, entre autres.

