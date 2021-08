Le film d’horreur Blumhouse d’Ethan Hawke Le téléphone noir terrifie CinemaCon

Le téléphone noir est un nouveau film de Blumhouse, qui voit Ethan Hawke se réunir avec Sinistre l’écrivain et réalisateur Scott Derrickson dans un conte effrayant basé sur une nouvelle de l’auteur d’horreur Joe Hill. Universal a dévoilé mercredi la bande-annonce du film dans le cadre de son panel CinemaCon, qui a été présenté par Hawke, qui a déclaré que le film enfreignait sa règle auto-imposée « pas de méchants ». Dans une CinemaCon dominée par les grands films de franchise, Le téléphone noir se démarque comme quelque chose pour ceux qui recherchent un film un peu plus discret.

Le synopsis du film se lit comme suit : « Le Téléphone noir suit un garçon enlevé enfermé dans un sous-sol taché du sang d’une demi-douzaine d’autres enfants assassinés. Dans la cave avec lui se trouve un téléphone antique, depuis longtemps débranché, mais qui sonne la nuit avec les appels des morts. »

Une vidéo préenregistrée réalisée par Hawke pour l’événement a présenté le film avec l’annonce que Blumhouse Jason Blum avait appelé Sinistre le « film le plus effrayant sur lequel il ait jamais travaillé », mais que leur nouveau film a maintenant dépassé cela. Quiconque a vu Sinistre sachez que cela signifie que nous sommes dans une période sombre et tordue, et cela semble avoir été confirmé par les détails de la bande-annonce.

Ethan Hawke est vu dans les premiers instants de la bande-annonce portant un visage de peinture blanche et portant un chapeau haut de forme alors qu’il attire l’enfant central du film dans une vieille camionnette noire battue. Bientôt nous sommes au sous-sol, avec le téléphone noir du titre qui sonne. Le méchant anonyme de Hawke semble avoir un penchant pour le port de masques horribles et pour terrifier son captif avec des histoires sur des victimes précédentes et ses propres expériences d’enfance. Ensuite, nous avons le téléphone et son lien avec les enfants morts qui sont morts dans le sous-sol. Les voix du téléphone tentent d’aider la dernière victime potentielle à s’échapper, fournissant des indices dans ses environs. Pendant ce temps, à proximité, une jeune fille a des visions du jeune enlevé et est dans une course contre la montre pour aider la police à le retrouver avant qu’il ne soit trop tard.

Blumhouse est devenu bien connu pour avoir créé des franchises à partir de ses diverses offres d’horreur au cours des dernières années, notamment La purge, qui est non seulement devenu un énorme succès avec de nombreux films dérivés, mais aussi une première collaboration entre la société de production et Hawke. Blumhouse étend actuellement sa production à travers divers canaux, Le téléphone noir n’est qu’un des films auxquels les amateurs d’horreur peuvent s’attendre.

Le film fera partie d’une série de films adaptés des œuvres de Joe Hill, qui s’avère tout aussi populaire dans le genre que son père, Stephen King. Ces dernières années, il a vu son roman Cornes transformé en un film avec Daniel Radcliffe, NOS4A2 devenir une série à succès sur AMC et roman graphique Serrure & Clé devenir une série populaire sur Netflix. Le téléphone noir devrait arriver dans les salles le 28 janvier 2022.

Sujets : Black Phone, CinemaCon