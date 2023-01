Le film d’horreur avec Jenna Ortega qui a été un succès en 2022

in

Films

2022 a été une grande année pour le protagoniste de Merlinqui faisait partie de productions très bien accueillies.

© IMDbJenna Ortega.

Tout le monde parle de Jenna Ortegad’autant plus que Merlin est venu au catalogue de Netflix le 23 novembre dernier. En tant que protagoniste de cette série, il s’est fait connaître et cela a servi à revaloriser plusieurs des titres qu’il a titrés. Beaucoup sont allés directement voir sa filmographie pour savoir quelles autres séries et films ils pourraient apprécier cette actrice d’à peine 20 ans.

Parmi ces productions se trouve l’un des longs métrages d’horreur les mieux accueillis de 2022. De quel film parle-t-on ? De Xle film réalisé par à l’ouestqui a eu sa préquelle la même année (perle) et qu’elle est prête à lancer une nouvelle histoire dans le cadre de la trilogie dirigée par mia gothiquequi portera le nom MaXXXinequi n’est disponible qu’en pré-production, il est donc trop tôt pour dire quand nous le verrons.

X, est un film sorti en mars 2022 et grâce au bouche à oreille il n’a pas tardé à se positionner comme l’une des sorties d’horreur de l’année. On y voit une équipe de tournage voyager à travers le Texas en route vers un ranch qu’ils ont loué pour tourner un film pornographique. Situé à la fin des années 80, ils découvrent bientôt que les vieillards qui les ont accueillis sont plus sombres qu’ils ne l’auraient souhaité.

Encadré au sein de ce qu’on appelle slasher, il a été mis en lumière tant pour les hommages au cinéma des années 70 que pour les performances de mia gothique et de Jenna Ortega. Alors que Goth est la protagoniste, une jeune femme qui a une « qualité de star » (X Factor) dans l’industrie pornographique, ortega donne vie à lorrainela petite amie du réalisateur du film qui s’occupe du son sur le plateau.

+L’autre slasher que Jenna Ortega a joué en 2022

X Ce n’était pas le seul film à avoir Jenna Ortega au sein de votre casting. L’actrice de Merlin a également joué crier 5, qui bien qu’il ait été présenté comme une suite, pourrait être défini comme un « requel », basé sur le concept expliqué dans le même film (reboot + sequel), qui consiste à redémarrer une franchise populaire mais en reprenant certains éléments du film original. Ici, il joue Tara Charpentierla première victime de visage de fantôme, qui est très grièvement blessée et fait de sa sœur celle qui tente d’achever ce nouveau meurtrier. Vous pouvez le voir dans Étoile+.

