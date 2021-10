Le film d’horreur à voir sur Netflix si vous avez aimé The Squid Game

Octobre signifiait un nouveau mois plein de premières et une nouvelle opportunité pour les plateformes de streaming de lancer le contenu que les utilisateurs demandent avec insistance. Profitant du mois de Halloween, une bonne partie des services ont été chargés de lancer séries et films dans lesquels la terreur règne. Mais le catalogue de Netflix Il dispose d’un grand espace destiné au suspense pendant des années. Si tu as aimé Le jeu du calmar, nous vous montrons ici un film sorti en 2015. ce sera tout aussi intéressant.

Il s’agit de Cercle, une cassette disponible auprès du géant du streaming qui a fait sa sortie officielle il y a six ans. Cependant, vous retrouverez quelques points communs avec la série sud-coréenne qui est devenue la plus regardée au monde. Il a été écrit et réalisé par le duo de Aaron Hann et Mario Miscione et – bien qu’il ne soit pas exactement du genre horreur – sait combiner thriller, suspense et science-fiction d’une manière très correcte. Attention! Il est Convient aux plus de 16 ans.

De quoi s’agit-il? Tout au long de cette heure et demie, un groupe d’une cinquantaine d’étrangers en attente d’exécution est confronté à l’horrible tâche de devoir choisir un membre du groupe comme seul survivant. Personne ne sait comment se terminera ce jeu macabre. Tous sont dans une chambre de torture dans ce film américain qui, bien qu’indépendant et petit budget, Agréablement surpris.

Cercle, son nom d’origine qui fait référence à la position des étrangers incarcérés, est réalisée par Julie Benz, Mercy Malick, Carter Jenkins et Molly Jackson. Le casting est également complété par Sara Sanderson, Kevin Sheridan, Cesar Garcia, Lisa Pelikan et Zachary James Rukavina, entre autres.

La pression de l’horloge, les désespérés qui ne se connaissent pas et l’intention de survie font partie de ce thriller psychologique qui, justement, ressemble à ce quee Le jeu du calmar a figuré dans sa première saison. Il est clair que la mise en scène n’est même pas un peu proche, mais ces éléments de l’intrigue vous rappelleront sans aucun doute la production coréenne.

