Le film d’été que vous ne pouvez pas arrêter de regarder

L’été est déjà arrivé dans le cône sud et une fois la saison de Noël terminée dans laquelle des classiques tels que Mon pauvre petit ange, Dur à tuer ou L’amour en fait, commence la scène dans laquelle vous pouvez voir d’autres types de productions qui se déroulent à l’extérieur. Dans ce contexte, parler d’histoires d’été implique de se référer à un grand long métrage qui a eu la production de David Fincher et s’inspire d’événements réels.

Il s’agit de Seigneurs de Dogtown (Les maîtres de Dogtown en Hispanoamérica), un film centré sur une époque emblématique de la culture du surf et du skate. L’histoire s’inspire des souvenirs de Stacy Peralta, une des icônes du skate dans les années 70, qui a changé à jamais l’histoire de ce sport avec ses deux amis, Tony alva Oui Jay Adams. Il a été joué par John robinson, Victor Rasuk Oui Émile Hirsch, et avait dans son casting avec Grand livre de santé dans l’un de ses derniers emplois avant de perdre la vie.

Malgré son budget de près de 25 millions de dollars, les critiques mitigées ont vu cette première brut un peu plus de la moitié au box-office. Cependant, au fil du temps, il est devenu une histoire culte et est considéré comme l’une des productions qui ont le mieux réussi à capturer le monde du skateboard. Fincher devait à l’origine être le réalisateur de cette histoire, mais le rôle est tombé à Catherine Hardwicke.

Pour préparer le tournage, les trois acteurs principaux se sont entraînés pendant trois mois et demi à Venice Beach sous les ordres de Tony alva. Malgré le fait que la plupart avaient une certaine expérience dans la pratique de ces sports, Robinson Il a fini par reconnaître qu’ils ressentaient une certaine pression en raison de la nécessité de reproduire la forme de patinage qui caractérisait ainsi le trio d’athlètes emblématiques des années 70. Actuellement, le film est disponible sur primordial +.

Autres films que vous pouvez regarder si vous avez aimé Lords of Dogtown

Au cas où vous auriez vu Seigneurs de Dogtown ou que vous vouliez le voir et continuer avec plus d’histoires axées sur ce sport, il y a deux productions à ne pas manquer. D’un côté, Milieu des années 90, le début de La colline de Jonnah qui est une sorte d’autobiographie se déroulant dans les années 90, sur un adolescent en quête de son identité qui la trouve dans le monde du skate. Dans le même ordre d’idées, vous pouvez voir Skate Cuisine, centré sur un groupe de filles qui ont créé leur propre mouvement de patineuse à New York, pour montrer que ce sport ne comprend pas les genres.

