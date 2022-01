Le film d’enlèvement extraterrestre qui vous convainc du phénomène paranormal

in

Curiosités

Le film est très réaliste sur une affaire d’enlèvement basée sur le phénomène paranormal terrifiant et populaire. Épingle de sûreté!

© IMDbJovovich mile

Le phénomène de enlèvements Il se développe à travers le monde depuis des années et des milliers de personnes rapportent avoir été enlevées de chez elles par des entités extraterrestres dans le but d’étudier notre espèce. Des souvenirs terrifiants d’expériences cruelles hantent souvent ceux qui disent avoir subi cette expérience désagréable qui laisse une marque indélébile dans leur vie.

Un film a fait écho à ce phénomène paranormal et l’a dépeint d’une manière si réelle qu’il a même dérouté ses téléspectateurs. On parle de Contacts du quatrième type, avec le talentueux Jovovich mile dans le rôle du médecin Abigail Tyler qui travaille sur des cas d’enlèvement et se retrouve bientôt impliquée dans une telle expérience.

Le film qui nous a convaincu des enlèvements extraterrestres

Ce qui est frappant dans le film, c’est qu’au cours de sa durée, il alterne des séquences fictives avec Jovovich et des vidéos de la vie réelle où apparaît le Dr Tyler. « Affecté » pour la réalité qu’il doit vivre : son enlèvement plus la disparition de sa fille. Tout cela se produit à Nome, en Alaska, un endroit d’une importance vitale pour les ufologues en raison du nombre de cas et d’observations qui s’y produisent.

La vérité est que le Dr Tyler est en fait un personnage fictif et ces plans où l’on peut voir le protagoniste « réel » de l’histoire sont joués par Charlotte Milchard. Non seulement cela, avec l’intention de susciter l’intérêt pour cette histoire, Universel créé une série d’articles de presse en ligne « Fabriqué » pour susciter l’intérêt pour la bande d’enlèvement extraterrestre et les rapports sont venus de vrais journaux d’Alaska.

Un résumé du film ? Il montre comment les patients souffrant de troubles du sommeil reçoivent des visites d’étrangers qu’ils décrivent comme « Chouettes ». Ceux-ci parleraient dans l’ancienne langue sumérienne qui se rapporte aux statues ou aux sphinx de fusée et aux casques spatiaux d’il y a des milliers d’années. D’autre part, le film montre comment le gouvernement ignore les rapports de disparitions, toutes avec des caractéristiques similaires. Le Dr Abbey soigne ces personnes jusqu’à ce qu’elle subisse elle-même un enlèvement extraterrestre.

L’histoire de Contacts du quatrième type faite par Universel C’est devenu viral et de nombreux internautes ont cru que c’était vrai, même lorsque la société de production a retiré la fausse nouvelle avec laquelle elle tentait de vulgariser son film. Il s’agit d’un cas similaire à celui de La guerre des mondes où de nombreuses personnes ont été convaincues par un récit fictif d’une invasion extraterrestre et ont agi en conséquence. Apparemment, l’esprit humain est prédisposé à croire à ces situations et un jour, un cas impliquant des extraterrestres pourrait bien être confirmé comme réel. Effrayé!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂