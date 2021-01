Le film Demon Slayer pourrait sortir en février aux États-Unis

« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » a assuré sa place dans l’histoire comme l’un des meilleurs succès de anime. Aujourd’hui, il bat des records en matière de ventes d’animes et de mangas avec son premier film en tête. Un nouveau rapport indique que la bande a l’intention de frapper Etats-Unis le mois prochain.

La mise à jour a été mise en ligne hier soir lorsque Théâtres AMC a mis à jour votre page pour DSTM ou « Demon Slayer: The Movie ». La film, qui est explorée à près de deux heures, avait très peu d’informations sur sa page de destination à l’exception d’une nouvelle date.

Le site Web a lancé la fonctionnalité sur 26 février 2021. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a fait bouger les fans nerveux, mais AMC a changé la date.

À ce stade, aucune date de sortie officielle n’a été donnée pour « Demon Slayer » aux États-Unis, mais les fans se sont vus promis une sortie anticipée en 2021.

Sans doute, Aniplex a hâte de propulser le film dans le monde après son succès sans précédent en Japon. Cependant, un lancement en février 2021 nuirait probablement au montant brut mondial de « Demon Slayer » reçoit le statut COVID-19 dans États Unis.