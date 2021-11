Le film d’Elizabeth Olsen qui l’éloigne de Marvel et WandaVision

Depuis qu’il est apparu pour la première fois sur la scène post-générique de Captain America : Le Soldat de l’Hiver (2014), Elizabeth Olsen est devenue l’une des actrices préférées des fans de l’univers cinématographique Marvel. Là, il a piétiné la franchise en incarnant Wanda maximoffMais entre-temps, il est également sorti du monde des super-héros et a participé à une comédie dramatique.

Cette année l’actrice a encore surpris avec sa série WandaVision sur le service de diffusion en continu Disney+, où il a réalisé une excellente performance qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards 2021, bien que le prix ait fini par revenir à Kate Winslet. Ce ne sera pas la dernière d’elle dans le MCU, comme une participation clé dans la suite est confirmée Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui arrivera en 2022.

+ Son film qui n’a rien à voir avec Marvel

On parle de Ingrid va vers l’ouest ou Ingrid change de cap, comme il était intitulé en Amérique latine. C’est un film de comédie et de drame de 2017 écrit et réalisé par Épicé mat que depuis avant son lancement officiel avait eu une grande reconnaissance, depuis a remporté le prix du meilleur scénario au Sundance Film Festival et du meilleur premier long métrage aux Independent Spirit Awards.

De quoi s’agit-il? Ceci dit son synopsis : « Comédie noire qui se moque du monde autour des médias sociaux et montre qu’être parfait n’est pas aussi joli qu’il y paraît. Ingrid est une harceleuse qui se trompe » aime « avec des amis et Taylor, une influenceuse à la vie parfaite qui devient celle d’Ingrid nouvelle obsession. Leur relation va bientôt passer de ‘BFF’ à ‘WTF' ».

Elizabeth Olsen stars dans le film comme Taylor Sloane, accompagné de Place Aubrey comme Ingrid Thorburn. Le reste de la distribution principale est complété par O’Shea Jackson Jr. (Dan Pinto), Billy Magnussen (Nicky Sloane) et Wyatt russell (Ezra), qui a pris place dans le spectacle Le faucon et le soldat de l’hiver. Les avis sont positifs : 86% sur Rotten Tomatoes et 71/100 sur Metacritic. Il n’est actuellement sur aucune plate-forme de streaming, mais vous pouvez le louer sur YouTube et Google Play.

