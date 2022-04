Le film déjanté de Prime Video avec Robert Downey Jr. qui dure 1h48

VIDÉO PRINCIPALE

La même année, il a joué dans Iron Man, il a sorti un film très différent de Marvel avec Ben Stiller et Jack Black. C’est la comédie que vous devriez ajouter à votre liste maintenant.

©IMDBRobert Downey Jr. joue dans un film loufoque sur Prime Video.

Le 2008 Ce fut une année mémorable dans la vie de Robert Downey Jr.: à cette époque, je débutais en eL’univers cinématographique Marvel avec Hombre de Hierro. Le personnage excentrique a su devenir l’un des super-héros préférés de la dernière décennie et une icône de la franchise Avengers. Mais cette année-là, il a également joué dans un film très fou dont peu se souviennent : il s’appelle Tonnerre sous les tropiquesest disponible en Première vidéo et dure 1h48.

Près de 14 ans se sont écoulés depuis le lancement officiel de cette production. De cette façon, le revoir en 2022 nous propose de voir une évolution incroyable dans les personnages qui dirigent le casting du film. C’est que non seulement Robert Downey Jr. participe à Un film Guerre, tel qu’il est traduit pour l’Amérique latine. Le casting comprend également des acteurs de la stature de Ben Stiller, Jack Black, Matthew McConaughey et Tom Cruiseen plus d’innombrables personnages secondaires et camées qui donnent au film le rythme dont il a besoin.

De quoi s’agit-il Tonnerre sous les tropiques? Le film disponible sur Prime Video fonctionne comme une comédie qui parodie le film de guerre classique. En ce sens, un groupe d’acteurs s’apprête à réaliser le film de guerre sur le Vietnam le plus cher de l’histoire. Le réalisateur étant incapable de contrôler les interprètes sur le plateau, il décide de les abandonner dans la jungle et de les filmer avec des caméras automatiques.

C’est ainsi que les artistes doivent combiner leur instinct de survie avec le talent d’acteur et ainsi aller de l’avant. La direction est dirigée par le même Ben Stiller, qui a également travaillé comme scénariste avec Justin Theroux et Ethan Cohen. Et bien qu’il se moque des films hollywoodiens typiques, la vérité est que l’accueil envers cette comédie a été si positif qu’ils ont obtenu des dizaines de nominations lors de la saison des récompenses.

Robert Downey Jr., par exemple, a été considéré dans la catégorie des Meilleur acteur dans un second rôle dans les Oscars, les Golden Globes, Boston Society of Film Critics, Satellite Awards, Screen Actors Guild Awards et Broadcast Film Critics Association Awards. Si vous voulez voir quelque chose de très différent de Marvel, avec la participation d’acteurs comme Bill Harder, Tobey Maguire ou Jason Batemanvous devez ajouter Tonnerre sous les tropiques à votre liste de lecture Prime Video.

