Le film de Zack Snyder qui "ne pas exister" a remporté l’Oscar pour le Cheer Moment

Oscars 2022

La Justice League de Zack Snyder est passée d’un mythe sur les réseaux sociaux à une première réussie sur HBO Max et est devenue un phénomène de masse. Maintenant, il a remporté un Academy Award.

©IMDBÉclat

Après la première ratée de Ligue des Justiciers en 2017, on a beaucoup parlé sur Internet du Snyder Cut de ce film. Au début c’était un mythemais le cri de guerre des fans a été entendu et Zack Snyder a admis que sa version de la bande existait. Non seulement cela, il a pu terminer le film et le présenter en première sur la plateforme de streaming hbo maxoù il est devenu un phénomène de masse.

Le film du réalisateur Homme d’acier a ouvert la porte à une continuation de la vision de Snyder du Univers étendu DC, des plans qui pour l’instant ne verront pas l’avenir, du moins d’après ce qui découle des prochaines premières de la marque au cinéma. Cependant, le fandom continue de le demander SnyderVerse et les réseaux sociaux sont le champ de bataille où ces followers « ils font du bruit ».

Flash et une séquence qui impressionne

Pendant, L’Académie ajouté dans le Oscars 2022 deux catégories dans lesquelles les gagnants ont été choisis par le vote du peuple sur Twitter. Il s’agissait de la Favori des fans et le Moment de joie. Le premier a été pris par un film Zack Snyder, Armée des morts. Le deuxième aussi ! Surprendre? le film qui « ne pas exister », La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, il a remporté la statuette pour une séquence mémorable.

le Moment de joie C’est un moment où le public « tape des pieds » ce que vous voyez sur grand écran. La scène pour laquelle le film mettant en vedette les héros de DC a été récompensée est celle où Flash voyage dans le temps pour sauver Cyborg et ainsi sauver le monde des Mother Boxes et du méchant Steppenwolf. Bien sûr, cette séquence n’a jamais atteint le cut sorti en salles en 2017. Incroyable !

Les ternes de cette catégorie étaient « Avengers : Fin de partie » par Assemblée ; « Filles de rêve » pour Et je te le dis ; « La matrice » pour balles d’esquive néo ; Spider-Man : Pas de retour à la maison par Spider-Man Faites équipe et « La Ligue des Justiciers de Zack Snyder » par Flash Speed ​​​​Force. De grands moments de l’histoire du grand écran qui ont ému le public. Zack Snyder dans les Oscars 2022 c’était le vrai « Champion du peuple ».

