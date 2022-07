Le film de Will Ferrell qui a poussé les spectateurs à sortir est maintenant sur Netflix

Le film de Will Ferrell qui était si « douloureusement mauvais » et « graphique » qu’il a incité les gens à sortir a maintenant été ajouté à Netflix. Regardez la bande-annonce ici :

En 2018, Ferrell a joué dans Holmes et Watson aux côtés de son ancien Demi frères co-star John C Reilly, assumant les rôles titulaires du détective emblématique de Sir Arthur Conan Doyle et de son fidèle acolyte.

Un synopsis sur les tomates pourries, où il détient actuellement une note franchement horrible de 10%, dit: «Le détective Sherlock Holmes et le Dr John Watson unissent leurs forces pour enquêter sur un meurtre mystérieux au palais de Buckingham.

«Cela ressemble à une affaire ouverte et fermée, car tous les signes pointent vers le professeur James Moriarty, le cerveau criminel et l’ennemi de longue date du duo de résolution de crimes.

« Lorsque de nouveaux rebondissements et indices commencent à émerger, le plus grand détective du monde et son assistant de confiance doivent maintenant utiliser leur intelligence légendaire et leurs méthodes ingénieuses pour attraper le tueur avant que la reine ne devienne la prochaine victime. »

À l’époque, de nombreuses personnes se sont rendues sur Twitter pour présenter le film, qui a également été critiqué par les critiques à sa sortie.

Je ne suis littéralement jamais sorti d’un film auparavant, mais après avoir été témoin des 30 premières minutes de Holmes & Watson, je suis convaincu que Will Ferrell et John C. Reilly ne devraient plus jamais être autorisés à travailler. – Louise Orr (@LouiseFlynnO) 27 décembre 2018

Quelqu’un d’autre a dit: « Je suis sorti le Holmes et Watson aujourd’hui. premier film sur lequel je suis sorti. C’était vraiment autre chose. »

Et au fil des ans, il semble que beaucoup d’autres aient été enclins à être d’accord, le film apparaissant sur les réseaux sociaux chaque fois que les gens sont invités à partager les pires films qu’ils aient jamais vus.

Une personne a admis : « Je suis sorti de Holmes et Watson avant la 22e minute.

Un autre a déclaré: « La seule fois où j’ai failli sortir, c’était sur cet horrible Holmes et Watson film avec Will Farrell et John C. Reilly. Ce film était pire que des ordures.

Quelqu’un d’autre a rappelé: « Holmes et Watson avec Will Ferrell est légitimement le seul film dont je suis sorti. ce n’était même pas dans le territoire « si mauvais que c’est bon ». C’était juste douloureusement mauvais. »

Une autre personne a déclaré qu’elle était sortie non seulement parce que c’était « nul », mais aussi parce qu’un moment s’était avéré trop graphique pour être regardé avec un grand-parent.

« Je suis sorti le ‘Holmes et Watson‘ parce que je le regardais avec mon grand-père et nous pensions que c’était nul et que c’était un peu trop graphique dans la scène p ** sing », ont-ils déclaré.