Le film de Tobey Maguire et Paul Rudd qui vous fera pleurer

Très différent de Marvel, Spider-Man et Ant-Man ! C’est la production dramatique primée aux Oscars que vous devriez ajouter à votre liste.

© GettyPaul Rudd et Tobey Maguire jouent dans un film très différent de Marvel.

La Univers cinématographique Marvel est sans aucun doute le parfait tremplin pour les acteurs qui veulent être reconnus mondialement. C’est qu’à chaque fois qu’un interprète rejoint la franchise de super-héros, le fanatisme semble excessif. En ce sens, des chiffres tels que Tobey Maguire Oui Paul Rudd -qui travaillent dans l’industrie cinématographique depuis des années- sont devenus des stars du monde entier grâce à leurs rôles de homme araignée Oui L’homme fourmi.

Cependant, ces mêmes acteurs ont fait un film il y a longtemps qui n’a rien à voir avec les franchises, les batailles dans les grandes villes ou l’action. Au contraire, c’est une proposition qui vous fera pleurer. On se réfère à Les règles de la cidreriele film sorti en Amérique latine sous le titre Les règles de vie tandis qu’en Espagne, il est reconnu comme Le règlement de la Cidrerie.

Cette production américaine est sortie en salles en 1999 sous la direction de Lasse Hallström. Et même si les nouvelles générations s’en souviennent à peine, en réalité, ce fut un véritable événement digne des nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Michel Caïn Il a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle et Jean Irving en tant que responsable du meilleur scénario adapté, lors de la cérémonie de l’Académie.

De quoi s’agit-il? Basé sur le roman Princes du Maine, rois de la Nouvelle-Angleterre, écrit par le même écrivain, tourne autour de Homer Wells, le personnage interprété par Maguire. Ce jeune homme a vécu toute son existence à l’orphelinat de Saint-Cloud. Arrivé à l’adolescence, le directeur de ce centre le prépare à être son successeur. Cependant, le protagoniste ressent le besoin de quitter l’orphelinat, de voir le monde et de tomber amoureux.

les règles de vie Il présente également des performances de Charlize Theron, Kiran Culkin et JK Simmons dans les seconds rôles. Sans aucun doute, c’est l’un des films que vous devriez ajouter à votre liste si vous recherchez un drame à l’émotion pure. En Espagne, vous pouvez profiter du film à travers Movistar Plusalors qu’en Amérique Latine il nécessite d’être loué avec un surcoût en Apple TV. C’est donc une proposition très différente de Marvel mais qui vous captivera de la même manière.

