Le film de Tim Burton qui a failli être annulé faute d’argent

Le talent de Tim Burton c’est incontestable. Ses productions portent un cachet unique qui les distingue et les rend faciles à reconnaître. Il suffit de regarder quelques minutes de n’importe lequel de ses films, comme Les jeunes mains d’argent ou Charlie et la chocolaterie comprendre que vous regardez l’univers de Burton. De toutes ses productions, il y en a une qui a failli ne pas être réalisée et qui a fini par devenir l’un de ses classiques.

Il s’agit de Martiens à attaquer, fabrication qui Tim Burton créé en 1996 et est considéré comme l’un de ses films les plus aimés. Il y avait un casting de luxe d’artistes qui venaient de Pierce Brosnan jusqu’à Sarah Jessica Parker, sans oublier Glenn Close et Jack Nicholson. L’un des responsables du travail sur cette histoire était Pierre Suschitzky, son directeur de la photographie, qui dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé Il a raconté ce qui s’est passé.

« Je l’ai rencontré et je n’ai rien su d’autre pendant trois mois. Je ne savais pas s’il allait m’appeler pour travailler sur le film ou s’il allait trouver quelqu’un d’autre. », a déclaré le directeur. Finalement, il a été choisi par Burton qui lui a fait une sélection de titres de films de science-fiction des années 50 qui ont servi d’inspiration pour ce que c’était Martiens à attaquer.

Cependant, au milieu du tournage, il y a eu des problèmes inattendus qui ont poussé le studio à tout arrêter. « J’étais heureux quand j’ai dû retourner à Hollywood, j’ai commencé à préparer le film, mais il y avait des problèmes d’argent car il était dépassé dans un domaine particulier : je voulais que les martiens soient des marionnettes », il a compté Suschitzky. Le film a manqué d’argent avant de tourner la première scène et a été suspendu. Finalement, Burton il a obtenu les 70 millions de dollars dont il avait besoin et a réussi à terminer le tournage qui a permis de récolter un peu plus de 100 millions de dollars dans le monde.

Le mythe de l’univers cinématographique de Tim Burton

Historiquement, on croyait que tous les films de Tim Burton ils se déroulent dans le même univers. Il existe même des théories, par exemple, qui relient Les jeunes mains d’argent avec Le gros poisson, parce que le caractère de Ewan McGregor vendu un appareil de lames parmi lesquelles semblaient être des ciseaux semblables à ceux du personnage de Johnny Depp.

Cette théorie et l’idée que tout se passe dans le même univers a été démentie par le scénariste Jean août. août je travaille avec Burton dans des films comme Le gros poisson et Charlie et la chocolaterie, et dit qu’en réalité ce qui unit toutes les productions est la sensibilité artistique de Tim et le critère esthétique, mais que ce n’est pas quelque chose qui est donné dans l’intention de construire un univers cinématographique en soi.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂