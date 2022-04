Le film de Super Mario Bros. est retardé et l’annonce de Miyamoto est un mème

Du Film Super Mario Bros. avec Chris Pratt est reporté. Shigeru Miyamoto lui-même l’a annoncé via le compte Twitter de Nintendo of America – du moins c’est ce qu’ils prétendent. Cependant, le tout semble un peu étrange à cause de la formulation et bien sûr un mème s’en est développé en un rien de temps.

Le film Super Mario Bros avec Chris Pratt ne sortira pas avant 2023

Un nouveau film Super Mario Bros. devait sortir beaucoup plus tôt, mais il a maintenant été repoussé à l’année prochaine. Au lieu de la fin de cette année, la sortie en salles est maintenant pour le 28 avril et 7 avril, respectivement à. Consultez cet article 45secondes.fr toutes les informations sur le report :

L’annonce « C’est Miyamoto » devient un mème

C’est de cela qu’il s’agit : L’annonce du report a été par Shigeru Miyamoto sur le compte twitter officiel fabriqué par Nintendo of America. Pour être clair, le tweet commence par les mots « C’est Miyamoto » – ce qui signifie pas mal de fans non plus involontairement drôle ou suspect œuvres.

Que ce soit Shigeru Miyamoto tenu dans les coulisses sera? Tout cela ressemble beaucoup à ce qu’il aimerait un otage forcé de le fairedire que. Nous espérons qu’il va bien.

Est-ce que Miyamoto va bien ? Peut-il montrer le journal d’aujourd’hui, s’il vous plaît ? – rabbidluigi (@rabbidluigi) 26 avril 2022

Certains fans saluent simplement Shigeru Miyamoto. Au moins, vous obtenez ces occasion pas tous les jours.

Parce que cela semble si inhabituel, l’un ou l’autre s’est apparemment demandé s’il s’agissait d’un faux compte actes. Mais c’est le vrai, le vrai :

Quelqu’un d’autre pense-t-il que cela ressemblait à un faux message Twitter sur un compte Nintendo au début et devait vérifier et s’assurer qu’il ne se faisait pas piéger? – Zion Grassl (@ZionDood) 26 avril 2022

Bien entendu, de nombreuses personnes en profitent également pour Colère face au casting de Mario par Chris Pratt pour ventiler. De manière humoristique :

« Voici Miyamoto. Nous retardons la sortie du film parce que nous aimons vous regarder tous vous tortiller. Nous aimons voir tout le monde dans un mélange d’anticipation et de terreur que nous prolongeons votre souffrance pour notre divertissement personnel. Nous espérons que vous regardez avec impatience le film. » – je suis alice (@HEYimHeroic) 26 avril 2022

Peut-être veut lui-même Shigeru Miyamoto se venge également des jours passés. Comme la réaction à la révélation de Zelda: Wind Waker, par exemple.

C’est Miyamoto. Je ne vous ai jamais pardonné la façon dont vous avez réagi à la révélation de The Wind Waker. Au plus noir de mon cœur, je te souhaite le même enfer que tu souhaites à tes pires ennemis. – Imran Khan (@imranzomg) 26 avril 2022

Non, le film Super Mario Bros. se situe malheureusement, malheureusement dans le prochain château.

Peut-être que Nintendo et Shigeru Miyamoto voulaient juste quelque chose plus de distance entre le film Super Mario Bros. et Sonic 2 et Uncharted.

Shigeru Miyamoto a regardé le film Sonic 2 et a eu peur. – LonelyGoomba (@LonelyGoomba) 26 avril 2022

Ou le film était-il simplement trop effrayant?

C’est Miyamoto. Après avoir consulté Chris-san, mon partenaire chez Illumination sur le film Super Mario Bros., nous avons décidé de supprimer le film. C’est trop effrayant. Nous avons dû allumer les lumières pour le regarder et Chris s’est caché sous les couvertures. Aucun dossier du film n’existe. Mes plus sincères excuses. — Disque dur (@HardDriveMag) 26 avril 2022

Bien sûr, il semble beaucoup plus probable qu’il s’agisse simplement d’un léger choc des cultures et Shigeru Miyamoto et Miyamoto voulaient juste s’assurer que la provenance du message était claire.

Néanmoins, mon préféré absolu dans cette collection de mèmes :

Tout aussi bon, cependant, est ce tweet qui Il suffit de détourner des mèmes à vos propres fins et annonce « The Stanley Parable: Ultra Deluxe » avec :

C’est Miyamoto. Désolé pour le retard du film mario LOL mais ne vous sentez pas si mal – The Stanley Parable: Ultra Deluxe sort toujours dans environ 38 heures. Merci Crows de m’avoir permis d’utiliser votre compte Twitter et un excellent travail pour atteindre 60 images par seconde en résolution native sur Nintendo Switch. 🙂 — Corbeaux Corbeaux Corbeaux (@crowsx3) 26 avril 2022

À quel point êtes-vous triste du report ? Comment aimez-vous les réactions?