Le film de science-fiction avec Tom Hiddleston qui est vraiment déroutant

L’acteur qui a joué Loki dans le MCU a une face pleine d’autres types de films qui le montrent comme un acteur talentueux. Parmi eux, un film basé sur une oeuvre de JG Ballard.

© GettyL’acteur vient d’avoir 41 ans.

Dès la première apparition de Loki dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), Tom Hiddleston Il a attiré l’attention des fans de ce genre de films. C’est qu’en l’absence d’un, Hiddleston ils lui ont commandé deux fois d’être l’antagoniste, puisqu’il a répété plus tard dans le premier film choral avec tous les Vengeurs réunion, animée par Joss Whedon. Bien sûr, pour l’artiste britannique, les super-héros ne sont pas sa seule place dans le monde du cinéma et des séries.

Il y a un film de science-fiction à ne pas manquer si vous aimez le travail qu’il fait habituellement Hiddleston dans chacun de ses papiers. Il s’agit de Gratte-cieldont le titre original était de grande hauteurune production inspirée du roman écrit par J. G. Ballard. Le film est sorti sur le marché en 2016 et même s’il n’est aujourd’hui sur aucune plateforme, vous pouvez facilement le trouver pour en profiter.

Dirigée par Ben Wheatley, l’histoire se déroule dans une construction en hauteur conçue pour que tous les habitants n’aient pas besoin de sortir vers le monde extérieur pour survivre. Le protagoniste est le médecin Robert LaingHiddlestonqui se déplace vers la tour elysée où tout semble être idéal jusqu’à ce que (bien sûr) cela cesse de l’être. Il se déroule dans les années 70 et est une analogie de la différence et de la lutte des classes. Le principal déclencheur des problèmes sera la technologie et la façon dont elle affecte l’esprit des habitants de la tour elysée.

Le casting du film est complété par des personnages tels que Jeremy Irons, Sienna Miller, Luke Evans et Elisabeth Moss. Bien qu’elle n’ait pas pu récupérer ce qui a été investi au box-office, cette production a un taux d’approbation de 60% en Tomates pourries et c’est une étape obligatoire pour les amateurs de science-fiction. La bande est sortie pour la première fois en le Festival international du film de Toronto puis il s’est frayé un chemin Saint Sébastienavant d’atteindre les chambres traditionnelles.

Le prochain film du réalisateur de Skyscraper promet

Au cas où vous auriez vu Gratte-ciel et vous attendez de connaître le prochain projet du réalisateur, Ben Wheatley, il faut savoir que c’est un pari plus qu’ambitieux. Le réalisateur sera en charge de la suite de mégalodonle film de 2018 dans lequel il a joué Jason Statham et c’est devenu un succès absolu (en particulier sur le marché asiatique, auquel il était le plus destiné), ce qui lui a valu la confiance du studio pour transformer cette histoire en saga. Le premier film a rapporté 530 millions de dollars dans le monde et la suite ne devrait pas arriver avant 2023.

