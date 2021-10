Le film de Robert Downey Jr. à voir absolument si vous êtes fan d’Iron Man et de Marvel

En 2008, Robert Downey Jr a ouvert l’univers cinématographique Marvel. Avec la première d’Iron Man, l’acteur est devenu le premier à incarner un super-héros des bandes dessinées de Stan Lee. Et, à partir de là, le succès de l’étude a été imparable au point qu’elle est aujourd’hui l’une des plus importantes d’Hollywood. En fait, ses films sont les plus choisis par le public.

Cependant, tout ce qui commence finit et s’arrête Robert Downey Jr, son ère en tant qu’Iron Man a pris fin. En 2019, avec la première de Avengers : phase finale son personnage était l’un de ceux sacrifiés pour sauver le groupe de super-héros. Mais, malgré le temps qui passe, les fans continuent avec l’illusion de le revoir, même en caméo, dans les prochains films Marvel.

On a dit plus d’une fois que Robert Downey Jr pourrait apparaître dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le dernier film de Tom Holland et qui sortira le 17 décembre. Cependant, il n’y a toujours pas de confirmation officielle quant à savoir s’il sera à nouveau dans le MCU, mais la vérité est qu’il n’a jamais cessé de travailler et a des milliers de projets qui échappent à la franchise.

Et, l’un de ses films les plus acclamés et qui peut le déconnecter, au moins un peu de son interprétation d’Iron Man est Sherlock Holmes. Ce long métrage basé sur la vie du célèbre détective est sorti en 2010, mais il est toujours très en vigueur aujourd’hui. Dans le film, Downey Jr a donné vie au protagoniste et s’est imposé comme l’un des meilleurs dans le rôle.

D’une durée de 2 heures, Sherlock Holmes Il est disponible sur Netflix et est digne de commencer un week-end collé à la plateforme. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Le jeu commence pour un détective excentrique qui, avec l’aide de son partenaire inséparable, doit utiliser son cerveau et ses muscles pour traquer un méchant ennemi juré”. Avec Jude Law dans le rôle du Dr Watson, Robert Downey Jr a répondu à toutes les attentes.

