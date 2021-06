Le film de Rick & Morty est très possible, le producteur sait qu’il doit être « quelque chose de grand »

Avec un fandom de télévision croissant, Rick et Morty est en train de devenir très rapidement l’une des séries animées les plus importantes et les plus discutées actuellement à la télévision. Dans cet esprit, ce n’était qu’une question de temps avant de parler d’un passage au grand écran à la Les Simpsons et Parc du Sud est venu à propos. Alors que la série entame la saison 5, le producteur Scott Marder a déclaré dans une récente interview qu’un film de la série se déroulerait quelque part le long de la ligne.

S’adressant au Metro UK, producteur Scott Marder a déclaré: « Ce serait intimidant, je ne serais pas choqué s’il y en avait un qui tombe un jour. J’ai l’impression que chaque épisode est un film. J’aimerais voir ce que serait un film, je me sens comme si nous emballions tellement de choses. Cela devrait être assez épique. » Lorsque l’écrivain Spencer Grammer a déclaré que cela aurait été « quelque chose d’aussi gros », Marder a eu le dernier mot en disant: « Je pense que cela arrivera. Je pense que cela arrivera. »

Bien que je sois sûr que les fans seraient heureux de voir un film quelque part dans le futur, il faudra probablement quelques années avant qu’il y ait suffisamment de temps pour l’intégrer dans le programme de l’émission grâce à l’énorme commission de 70 épisodes réalisée en 2018, ce qui porte la série à sa septième saison. Il y a aussi l’énorme point d’interrogation de savoir s’ils ont réellement besoin de faire un film. Pendant que Parc du Sudl’incursion de sur grand écran a été généralement bien reçue, Le film des Simpson a atterri un peu plus de hasard, alors pourquoi risquer de faire un film raté quand vous pouvez simplement vous concentrer sur la série qui rend tout le monde heureux?

Rick et Morty est une série d’animation pour adultes qui fait partie de Cartoon Network Natation pour adultes programmation. La série suit les mésaventures interdimensionnelles du scientifique un peu fou Rick Sanchez et de son petit-fils Morty Smith. Le co-créateur Justin Roiland exprime les deux personnages principaux, le reste de la distribution étant composé de Sarah Chalke, de l’écrivain Spencer Grammer et de Chris Parnell. L’idée de la série est venue sur le dos d’un Retour vers le futur court métrage parodique réalisé par Roiland pour Channel 101, un festival de cinéma co-fondé par Dan Harmon, qui est devenu le co-créateur de la série. La série a été diffusée pour la première fois en décembre 2013 et a obtenu un taux d’approbation de 96% sur Rotten Tomatoes.

Après avoir remporté plusieurs prix au cours des huit dernières années, il n’est pas surprenant que Cartoon Network ait tant investi dans la série et soulève à nouveau la question de savoir si un film pourrait ajouter quelque chose à la franchise ou potentiellement laisser une tache sur un film autrement impeccable. enregistrer. Bien que ce soit une inquiétude pour l’avenir pour le moment, la première de la nouvelle saison est le 20 juin et se compose de dix épisodes. Les saisons précédentes sont également disponibles sur Netflix pour ceux qui ne sont pas déjà à bord du Rick et Morty train en marche. On pourrait soutenir qu’il n’y a pas de temps comme le présent.

