Le film de Rick Grimes sera directement mis en place dans The Walking Dead: World Beyond

Cela fait deux ans qu’AMC a annoncé pour la première fois qu’Andrew Lincoln était sur le point de revenir en tant que Rick Grimes dans une trilogie de films Walking Dead. Alors, quel est le retard? Que se passe-t-il avec le projet? Il se trouve que The Walking Dead: le monde au-delà servira d’amorce au premier film de Rick Grimes. Ceci, selon la star de l’émission Annet Mahendru, qui joue Huck.

The Walking Dead: le monde au-delà est le dernier spin-off de la franchise et diffuse actuellement sa première saison. Dès la star, AMC a facturé l’émission, qui suit la première génération d’enfants à grandir pendant Les morts qui marchent apocalypse zombie, en tant que série d’événements de deux saisons. Maintenant, nous savons, au moins vaguement, où sera la destination à la fin de ces deux saisons. Dans une récente interview, Annet Mahendru avait ceci à dire.

« Nous sommes en amont des films, alors nous y allons. Toutes les questions que les fans se sont posées, je ne sais pas, par nature depuis une décennie, non? Notre émission est la réponse à cela. Donc nous sommes je me dirige vers le CRM. Je veux dire, c’est l’hélicoptère … On se rapproche vraiment, tu sais? «

CRM est le groupe toujours mystérieux qui a emmené Rick Grimes dans l’hélicoptère. Depuis, les fans veulent savoir ce qui est arrivé à Rick et en savoir plus sur l’organisation. Il semble que ces réponses arrivent enfin dans un avenir pas trop lointain. Cela signifie également qu’AMC a mis en place un plan ferme pour les films, qui avait apparemment été mis en veilleuse pour le moment, car nous n’avons eu aucune mise à jour concrète à leur sujet depuis un certain temps.

Andrew Lincoln a été le chef de file de The Walking Dead dès le tout premier épisode. Ainsi, lorsque son départ de l’émission a été annoncé, cela a été une grande surprise. Beaucoup s’attendaient à ce que cela signifiait que son personnage allait mourir. Mais AMC a de plus grands projets en tête. Peu de temps après la diffusion du dernier épisode de Lincoln, il a été révélé que Rick reviendrait dans plusieurs films. C’était en novembre 2018. L’année suivante, au San Diego Comic-Con, une brève bande-annonce du premier film de Rick Grimes a été révélée. Il n’offrait pas beaucoup de détails, mais il promettait que le film arriverait en salles. Bien que beaucoup de choses aient changé depuis lors, ces plans pourraient facilement être modifiés. Le film semble être un bien meilleur ajustement pour un service de streaming, peut-être avec une diffusion théâtrale limitée, à ce stade.

Ailleurs dans l’univers de TWD, Fear the Walking Dead se dirige vers sa finale de mi-saison. La série principale tourne également sa saison 10 prolongée, avec le spectacle qui devrait se terminer avec la saison 11. Un nouveau spin-off centré sur Daryl et Carol suivra, ainsi qu’une nouvelle série d’anthologies intitulée Tales of the Walking Dead. Il y a donc beaucoup plus de bonté zombie à venir dans les années à venir. The Walking Dead: le monde au-delà diffusé le dimanche sur AMC. Cette nouvelle nous parvient via Comicbook.com.

Sujets: The Walking Dead