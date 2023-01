Le film de redémarrage du vendredi 13 est développé par le réalisateur d’origine malgré des problèmes juridiques potentiels

Les vendredi 13 La franchise est en sommeil depuis plus d’une décennie en raison de différends juridiques en cours sur qui possède quelles parties de la propriété intellectuelle d’horreur emblématique. Alors qu’il semblait que Jason Voorhees était sur le point de vivre grâce à la prochaine série Peacock Lac de cristaloriginal vendredi 13 directeur Sean S. Cunningham continue également de développer son propre nouveau redémarrage de Jason, même s’il n’y a aucune garantie que la légalité ne reviendra pas à l’esprit.





Selon Bloody Disgusting, le nouveau vendredi 13 reboot est écrit par le scénariste Jeff Locker, qui développe le projet avec Cunningham. Selon Locker, la récente révélation que Bryan Fuller va de l’avant avec Peacock’s Lac de cristal la série l’a incité à croire que les bonnes personnes pourraient enfin voir la lumière et mettre fin au différend de dix ans sur le propriétaire de la franchise. Il a dit:

« Sean m’a embauché pour faire une réécriture sur The Night Driver et après avoir travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur Jeremy Weiss et lui là-dessus, nous avons naturellement commencé à parler du vendredi 13 et de House. Jeremy et moi avons présenté notre redémarrage de rêve du vendredi 13 – avec La bénédiction de Sean de continuer à le développer avec lui.De toute évidence, la série télévisée préquelle a ravivé l’intérêt pour un nouveau film, nous espérons donc que l’excitation environnante incitera les deux parties à se réunir et à nous donner Jason sur grand écran pour la première fois dans 14 ans, mais nous avons également un plan B pour une suite à l’original que nous pensons que les fans vont adorer et devraient éviter tout enchevêtrement juridique. »





Qu’est-ce qui a empêché un autre redémarrage du vendredi 13 ?

La querelle juridique sur le vendredi 13 franchise, à la fois son nom et son personnage central de Jason Voorhees, dure depuis plus d’une décennie. Le principal problème avec la franchise a été lancé par l’auteur du film original, Victor Miller, qui a lancé et remporté une bataille juridique pour récupérer les droits sur son scénario. Bien qu’il ait également remporté un appel de Cunningham, la victoire n’est pas aussi simple qu’il y paraît, car la victoire ne donne à Miller que les droits sur les personnages et l’histoire de son scénario original. Cela n’inclut pas le vendredi 13 nom ou le tueur portant un masque de hockey, qui n’a été vu qu’enfant dans le premier film.

Il n’y a aucun moyen de savoir s’il y aura des objections à la dernière tentative de Cunningham d’extorquer de l’argent au vendredi 13 franchise ou ce que son « Plan B » pourrait impliquer exactement si Miller tente de bloquer le film. La façon dont le statut juridique actuel a été laissé, il est impossible que deux projets différents inspirés par Jason coexistent dans la même chronologie. Cela signifie que les fans verront potentiellement bientôt la sécheresse de vendredi 13 le contenu touche à sa fin avec deux nouvelles adaptations différentes de la franchise qui peuvent toutes deux développer leurs propres versions de la mythologie de Jason Voorhees.