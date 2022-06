Le film de Quentin Tarantino qui ne sortira pas en salles

Cinéma

Le cinéaste emblématique a travaillé sur la suite de l’un de ses films, mais la vérité est que la réalisation de ce livre coûterait 500 millions de dollars.

© GettyQuentin Tarantino

Quentin Tarantino est l’un des grands réalisateurs de notre temps avec des classiques comme Chiens de réservoir, Pulp Fiction Oui Kill Bill. Le célèbre cinéaste travaillait sur la suite d’un de ses films avec le scénariste et comédien Jerrod Carmichael. De quel film parle-t-on ? La suite de Django Unchainedqui devait porter le titre renard django.

Le nouveau film allait suivre le thème de l’histoire originale mettant en vedette Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio et Christoph Waltz. Nous parlons d’un western avec beaucoup d’action, un ton irrévérencieux, de la comédie et des séquences incroyables. Mais l’ambition de ce deuxième volet est démesurée et le scénario que le duo a réalisé ne serait certainement approuvé par aucune société de production.

Un projet ambitieux

Dans une conversation avec GQ, Jerrod Carmichael Express: « Quentin Tarantino est un putain de fou et je l’aime. Je suis heureux d’avoir pu passer du temps avec lui. On a regardé des films « d’exploitation » au New Beverly, il m’a lu des scènes qui n’étaient jamais entrées dans ses films et qu’il avait tapées. Il l’a fait dans sa cuisine, après m’avoir fait de la limonade fraîchement pressée. C’était vraiment spécial »tout en admettant que Django Zorro « ça n’arrivera pas ».

« C’est incroyable, vraiment. Il est né de cet intérêt à faire un croisement entre Django et Zorro. J’aimerais que Sony Pictures le découvre et l’accepte, mais je me rends compte que c’est impossible. Je pense toujours que nous avons écrit un film qui coûterait 500 millions de dollars. »Le scénariste s’est confié sur un projet qui attiserait sûrement la curiosité des fans de Zorro et ceux de Tarantino, mais… pourrait-il gagner de l’argent en coûtant si cher ?

Ce qui est certain, c’est que Quentin Tarantino a l’expérience des films aux séquences d’action coûteuses et son ambition de cinéaste de devenir de plus en plus emblématique de toute une génération laisse penser que peut-être images sony oui, il peut arriver à donner le feu vert à un projet qui, dès sa conception, attire fortement l’attention. Qui ne veut pas voir Zorro réalisé par cette légende hollywoodienne ?

