Le film de Portal toujours en développement selon JJ Abrams

Portal+. Appels vidéo intelligents sur un écran 15,6", avec Alexa intégré et bien plus encore. La fonctionnalité Smart Camera de Portal vous suit et zoome automatiquement afin de toujours cadrer l'action et Smart Sound améliore les voix tout en réduisant les bruits de fond. Vous aurez donc l'impression d'être dans la même pièce avec vos proches, même si des kilomètres vous séparent. Portal affiche également des photos depuis Facebook, Instagram et votre téléphone. Et grâce à Alexa intégré, vous pourrez gérer votre maison connectée, consulter la météo, régler une minuterie et bien plus encore, en mode mains libres. Portal+ est simple à utiliser, appels vidéo intelligents sur le plus grand appareil Portal. Smart Camera et Smart Sound Smart Camera suit, zoome et s'élargit automatiquement, de sorte que vous pouvez vous déplacer et parler librement sans jamais sortir du cadre. Quant à Smart Sound, elle améliore les voix tout en réduisant les bruits de fond. Raconte-moi une histoire et effets AR Avec la fonctionnalité " Raconte-moi une histoire ", vous pouvez donner vie aux histoires préférées de vos enfants avec de la musique, des animations et des effets de réalité augmentée. Et rendez vos appels encore plus vivants grâce aux masques de réalité augmentée et bien plus encore. Compatibilité WhatsApp et Messenger Passez un appel vidéo en toute simplicité avec vos amis et votre famille sur un smartphone ou une tablette avec Messenger ou