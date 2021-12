Le film de Noël que Caitriona Balfe joue sur Netflix et que vous n’avez probablement pas vu

L’arrivée de l’étranger a Netflix a été un succès totalement inattendu. La série, basée sur les livres de Diana Gabaldón, a déjà cinq saisons disponibles sur la plate-forme et il est prévu que la sixième soit également ajoutée après sa première sur Starz. C’est parce que la fiction a attiré des milliers de fans à travers le monde et ils veulent revoir Caitriona Balfe et Sam Heughan une fois de plus dans la peau de ses personnages préférés.

Cependant, il y a encore un manque de Caitriona Balfe ressembler à nouveau à la grande Claire Fraser, alors Netflix a trouvé un moyen de faire en sorte que ses fans la voient à nouveau. C’est parce que, comme pour Sam Heughan, la plateforme a différents projets de l’actrice. Après avoir traversé l’étranger tous deux sont devenus de grandes stars internationales et, par conséquent, différentes productions cherchent à compter sur eux pour être leurs protagonistes.

A tel point que le géant du streaming a dans son catalogue un film intitulé Le Noël d’Angèle auquel Caitriona participe. Bien qu’elle ne joue pas, puisqu’il s’agit d’une animation, l’interprète fait la voix de l’un des personnages les plus importants. Ce film, sorti en décembre 2020, est la suite d’un film du même nom sorti en novembre 2018.

De quoi s’agit-il? Eh bien, la revue officielle de Le Noël d’Angela 2 Il dit: « C’est l’histoire émouvante d’une petite fille déterminée à réunir sa famille pour célébrer les fêtes. Basé sur les personnages de Frank McCourt, l’écrivain lauréat du prix Pulitzer, il s’agit d’un conte mignon et amusant sur l’importance des liens et de l’affection familiale.”.

Sans aucun doute, avec cette interprétation, Balfe parvient à démontrer sa capacité et sa polyvalence lorsqu’il joue. Alors, pour les fans de l’artiste qui veulent voir une histoire sur le thème de Noël en famille, l’idéal est de profiter des deux films de Le Noël d’Angèle qui sont disponibles sur Netflix.

