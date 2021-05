Le film de Noël Netflix de Lindsay Lohan est appelé pour être une arnaque à la mer

Lindsay Lohan a décroché un rôle principal dans un film de vacances sur Netflix qui rappelle à certains fans le film À la mer. Bien qu’elle ait eu des concerts d’acteur sporadiques ces dernières années, Lohan apparaît le plus souvent comme elle-même dans diverses émissions de téléréalité. Un nouveau tweet publié par Netflix lundi a révélé que le prochain grand projet de l’ancienne enfant star sera de jouer le rôle principal dans une comédie romantique de vacances, bien que sa co-star n’ait pas encore été nommée.

« Lindsay Lohan jouera dans une nouvelle comédie romantique sur une héritière d’hôtel nouvellement fiancée et gâtée qui se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de lodge cols bleus et de sa fille précoce après avoir été totalement amnésique dans un accident de ski « , lit-on dans le tweet de Netflix, notamment un selfie pris par Lohan.

Lindsay Lohan jouera dans une nouvelle comédie romantique sur une héritière d’hôtel nouvellement fiancée et gâtée qui se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de cols bleus et de sa fille précoce après avoir été totalement amnésique dans un accident de ski. pic.twitter.com/umpCpCzW4w – Netflix (@netflix) 24 mai 2021

L’annonce de Netflix n’a pas exactement reçu la réponse la plus chaleureuse, car elle est principalement tirée de comparaisons sans fin avec la comédie classique. À la mer. Sorti en 1987, le film mettait en vedette le vrai couple marié Goldie Hawn et Kurt Russell. Réalisé par Garry Marshall et écrit par Leslie Dixon, le film parlait d’une héritière qui est amnésique après être tombée par-dessus bord sur un yacht, alors un charpentier qu’elle avait trompé la convainc qu’ils sont mari et femme.

Considéré comme un classique culte, À la mer a été refait en 2018 par le réalisateur Rob Greenberg, qui a co-écrit le scénario avec l’écrivain original Leslie Dixon et Bob Fisher. Cette version mettait en vedette Anna Faris et Eugenio Derbez dans des rôles similaires à Hawn et Russell dans le film original. Le redémarrage d’Overboard change également les choses en demandant à Faris de jouer une mère célibataire qui convainc un riche playboy qu’ils sont mariés quand il souffre d’amnésie.

Certains fans ne peuvent s’empêcher de penser au À la mer films lors de la lecture de la description de l’intrigue pour le film de vacances de Lohan. Un fan a répondu à l’annonce officielle en écrivant: « N’est-ce pas à la mer … Juste sur la neige (ou comme certains l’appelleraient … de l’eau gelée?) Je suppose que la troisième fois est le charme … »

N’est-ce pas à la mer … juste sur la neige

(ou comme certains l’appelleraient .. eau gelée?) Je suppose que la 3ème fois c’est le charme … pic.twitter.com/zxwc2AGWDb – Néerlandais Simmons (@thedutchsimmons) 24 mai 2021

« N’ont-ils pas déjà refait À la mer? « tweete un autre fan, ajoutant l’affiche officielle de la comédie de 1987.

N’ont-ils pas déjà refait Overboard? pic.twitter.com/XK7aYnHsQL – Le large majestueux Shannon (@shanathalas) 24 mai 2021

« Donc, À la mer dans la neige. J’aurais pu juste dire ça », ajoute quelqu’un d’autre.

Donc, à la mer dans la neige. J’aurais pu juste dire ça. – johnnyscanvas (@johnnyscanvas) 24 mai 2021

Il y en a d’autres heureux de la nouvelle et défendant le casting de Lohan, avec un fan de Le piège des parents « Les gens détestent le film Netflix de Lindsay Lohan ayant une intrigue générique similaire à Overboard comme s’ils ne sont pas les mêmes personnes qui regardent 20 suites de Fast & Furious. »

Les gens qui détestent le film Netflix de Lindsay Lohan ayant une intrigue générique similaire à Overboard comme s’ils ne sont pas les mêmes personnes qui regardent 20 suites de Fast & Furious pic.twitter.com/5HWyK0anlt – pas Lindsay Lohan (@drugproblem) 24 mai 2021

« La description du film est essentiellement celle de Goldie Hawn À la mer mais pour Lindsay, je vais le permettre, je vais voir ce qui se passe », dit un autre fan.

La description du film est essentiellement « Overboard » de Goldie Hawn mais pour Lindsay, je vais le permettre, je vais voir ce qui se passe. pic.twitter.com/YJUtli992N – tANGIE (@tANGerineFerret) 24 mai 2021

Et un autre fan de Lohan a posté: « Ce que j’en retire, c’est que la reine de l’enfance Lindsay Lohan sera à nouveau sur nos écrans, ce qui est la meilleure nouvelle de tous les temps, mais ici, vous évoquez tous le fait que cela ressemble beaucoup aux années 90. film À la mer. SO F * CKING QUOI ??? !!!! «

Ce que j’en retire, c’est que la reine de l’enfance Lindsay Lohan sera à nouveau sur nos écrans, ce qui est la meilleure nouvelle de tous les temps, mais ici, vous évoquez tous le fait que cela ressemble beaucoup au film des années 90 « Overboard ». Tellement putain de quoi ??? !!!! https://t.co/UH4qYxKHrT – Chillin panoramique (@geeknmarlz) 24 mai 2021

Dans tous les cas, Netflix n’a pas encore fixé de date de sortie pour la comédie de vacances de Lohan. Aucun titre n’a été révélé non plus, mais il semble que beaucoup de gens l’appelleront simplement À la mer 3. Cette nouvelle nous vient de Netflix.

