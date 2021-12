Le film de Noël extraterrestre qui contient 100 % de tomates pourries

Après avoir parcouru tous les classiques de Noël, vous recherchez sans aucun doute tous les sites de streaming pour votre prochaine solution festive. Dans cet esprit, pourquoi ne pas regarder un film qui n’est pas seulement sur Netflix, mais qui a également une note de 100 pour cent sur Rotten Tomatoes ? Oh, et il s’agit d’extraterrestres, naturellement.

Selon Netflix, le projet impliquait plus de 100 marionnettes, plus de 200 membres d’équipage, 18 mois, 20 décors et huit secondes de « magie stop motion » par jour.

John Serba de Decider a déclaré: « C’est fantaisiste sans être twee. Certaines blagues divertiront les élèves du primaire, tandis que les adultes souriront ici et là. J’ai senti une bouffée de couple Wallace et Gromitismes, donc c’est une bonne chose. C’est un peu burlesque sans être envahissant. C’est un peu une intrigue bâclée, mais aussi un peu attachante dans son caractère lâche. Il n’essaie pas trop d’être intelligent. Et peut-être le plus important, c’est qu’il fait assez chaud pour dégeler une ou deux blagues glacées. »