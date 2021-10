Le film de Nash Bridges réunira Don Johnson et Cheech Marin ce Thanksgiving aux États-Unis

Nous avons maintenant une date pour le retour de Ponts de Nash au petit écran. Comme indiqué précédemment, la série télévisée connaît un renouveau en tant que film de deux heures sur USA Network avec Don Johnson et Cheech Marin revenant pour reprendre leurs rôles. Les Ponts de Nash Le film est maintenant prévu pour une sortie le week-end de Thanksgiving lorsqu’il sera diffusé le samedi 27 novembre.

À l’heure actuelle, le plan est de tester les eaux avec ce Ponts de Nash film, mais si suffisamment de personnes se connectent, USA Network peut lancer un renouveau complet de la série. Ses chances de succès semblent assez bonnes avec le retour des stars originales, mais le film sera-t-il capable de retrouver le même sentiment que l’émission télévisée il y a des années? Les fans seront certainement intrigués, mais il sera intéressant de voir comment tout cela se déroule.

Bill Chais a écrit le scénario de la reprise sous la direction de Greg Beeman. Johnson et Cheech Marin reprennent leurs rôles d’enquêteurs d’élite pour l’unité des enquêtes spéciales du département de police de San Francisco. Original Ponts de Nash L’acteur Jeff Perry revient également. Les nouveaux venus dans le casting du film de renaissance de deux heures incluent Joe Dinicol, Diarra Kilpatrick, Angela Ko, Paul James, Alexia Garcia et Bonnie Sommerville.

Don Johnson, Bill Chais et Greg Beeman sont producteurs exécutifs aux côtés de Carlton Cuse. Bien que Cuse n’ait pas été impliqué dans ce nouveau projet de manière créative, il était le créateur de la série originale et donne son approbation avec son implication dans le film. Village Roadshow Television est en train de produire.

Ponts de Nash a été diffusé à l’origine pendant six saisons sur CBS de 1996 à 2001. Alors que les cotes étaient élevées, la série venait de devenir trop chère pour que le réseau puisse continuer à produire, ce qui a conduit certains fans à dire qu’il s’agissait d’une annulation prématurée. Il a également été rapporté à l’époque que Don Johnson cherchait à passer à autre chose, bien qu’il soit manifestement revenu à revisiter ce monde si tel est le cas. Carlton Cuse a continué à servir de showrunner pour Perdu, trouvant son propre succès ailleurs aussi.

« Nous sommes en pleine préparation pour un redémarrage de Ponts de Nash… On retrouve donc Nash quelques années plus tard et Cheech Marin va revenir me rejoindre et Jeff Perry », a déclaré Don Johnson à propos de la reprise sur Le spectacle d’Ellen DeGeneres plus tôt cette année. « Nous avons un spectacle assez excitant que nous préparons à San Francisco en ce moment. »

Selon un rapport précédent de THR, le Ponts de Nash Le film reprend avec le personnage de Johnson « dirige toujours l’unité d’enquête spéciale de San Francisco et affronte une ville en évolution, un nouveau patron et un monde dans lequel le travail de la police se concentre sur l’analyse de données moderne et la police prédictive ».

Lorsque le projet a été annoncé précédemment en 2019, Johnson a également déclaré Le discours, « Nous l’écrivons maintenant et c’est un téléfilm de deux heures, et ils le considèrent comme une sorte de moyen de le relancer en tant que série. Bon Dieu, je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet . »

Ponts de Nash, le nouveau film, sera présenté en première le samedi 27 novembre sur USA Network. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

