Le film de Luther se déroule cette année confirme Idris Elba

Insolite, trench-coat aimant détective Luther obtient enfin le traitement cinématographique, la star Idris Elba confirmant que le tournage doit commencer cette année. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait en 2021, l’acteur a révélé que des plans étaient déjà en place pour le Luther film devant les caméras, ce qu’Elba fera entre d’autres projets.

« En plus de faire plus de musique, les gens qui aiment mon film et tout, écoutez, je vais faire Luther: le film. Je suis super excité et j’espère que les fans sont en quelque sorte excités pour ça. Ça fait longtemps il est temps de regarder un film, alors je suis enthousiasmé par ça. «

Les fans avaient envie d’un Film de Luther pendant un certain temps, Elba ayant taquiné le projet de long métrage depuis la fin de la série en 2019. La série de la BBC suit Idris Elba en tant que personnage principal John Luther, un détective passionné, qui finit par se lier d’amitié avec un psychopathe et un meurtrier, qu’il échoue. d’arrêter en raison du manque de preuves. Au fil du temps, le couple se rapproche et travaille souvent ensemble afin de résoudre diverses affaires criminelles horribles.

Le spectacle a été bien accueilli par la critique et le public grâce aux performances centrales captivantes des deux Idris Elba et Ruth Wilson, ainsi que l’approche ridiculement pulpeuse de la rudesse de la pègre de Londres. Luther a remporté à Elba un Critics ‘Choice Television Award, un Golden Globe Award et un Screen Actors Guild Award pour sa performance en tant que John Luther, la série elle-même ayant reçu onze nominations aux Primetime Emmy Awards dans diverses catégories au fil des ans, dont quatre nominations d’Elba pour Acteur principal exceptionnel dans une mini-série ou un film.

La série a été diffusée pour la dernière fois en janvier 2019, avec la saison 5 de Luther construit spécifiquement pour ouvrir la voie à l’arrivée du détective sur grand écran, si l’occasion se présentait. Exactement quelles escapades Luther serait encore inconnu lors de sa première sortie au cinéma, mais dans le passé, Elba a révélé quelques rares détails sur le scénario potentiel une fois que le détective s’est frayé un chemin sur grand écran, l’acteur disant: « Ce sera plus de meurtre , plus de Volvos, plus de Luther fronçant les sourcils … essentiellement, nous voulons simplement essayer de le porter à un public et à une échelle beaucoup plus grands, et peut-être aussi à l’international. «

Donc, il ne devrait pas être trop long avant de voir à nouveau Idris Elba enfiler sa cravate rouge préférée et regarder sa veste bien-aimée souffler gracieusement dans le vent alors qu’il se fraye un chemin vers les écrans.

Avant son retour triomphant comme Luther, L’île d’Elbe a déjà plusieurs projets de films en préparation, y compris le Western Plus ils tombent durement, qui suit un homme cherchant à se venger de ceux qui ont assassiné ses parents. Elba reviendra également dans le genre de la bande dessinée après son passage dans le MCU, mais cette fois du côté de DC pour le réalisateur James Gunn’s La brigade suicide, qui trouve Elba dans le rôle de la super-vilaine Bloodsport aux côtés de Margot Robbie

comme Harley Quinn, John Cena comme Peacemaker et Joel Kinnaman comme Rick Flag. Elba a fait ces commentaires lors de son apparition sur Capital FM.

Sujets: Luther Movie, Luther